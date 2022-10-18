鴻海科技日登場 首度宣示電動車產業CDMS營運商模

第三屆鴻海科技日今日登場，鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉以及裕隆集團執行長嚴陳莉蓮均親自出席，不僅首度對外公開ＭODEL B、ＭODEL V兩款電動車，也首度展示ＭODEL Ｃ量產款，預計明年正式上市；鴻海今天也首度宣示，未來十年，將以CDMS（委託設計製造服務）商業模式在電動車領域站穩一席之地。

鴻海科技日選在郭台銘生日這天舉行，郭台銘今日表示，「這幾年在科技日上體驗鴻海自家打造的電動車，已經是我每年最期待的生日活動之一！鴻海在電動車領域的快速發展，正是延續過去集團在八大科技生活中，交通生活的創新布局。如同過去我們協助全球品牌客戶，一步步改變消費電子產業鏈的生態，提供消費者更高貴不貴的電子產品，未來鴻海一定會重新定義電動車產業，提供駕駛者安全又舒適的交通移動工具。」

「一直以來，鴻海的願景是為全球標竿客戶提供完整的解決方案，成為全方位智慧生活的提供者。我們過去造PC、造手機，未來我們要造EV。 」鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，「40多年來，我們帶給國際一線品牌客戶最大的價值就是，鴻海是你最可以信任、也最可以依賴的夥伴。在EV產業上，我們會堅守CDMS，也就是委託設計製造服務的初衷，不會改變。 未來10年，鴻海會在電動車產業上，重新定義車用領域的CDMS，持續推動垂直整合的科技服務。我們的目標是提供車廠所需要的各項高科技服務與垂直整合和全球供應鏈管理能力，讓車廠變得更具競爭力。」

鴻海今年推出主攻年輕世代的全新原型車MODEL B，作為個性化都會車款，MODEL B 具備450km續航里程，以4300mm車長，加上運用2800mm軸距，創造出小級距大空間的舒適座艙。

MODEL C做為MIH開放平台打造的首款電動車，由去年的參考原型車直接邁向今年的量產版，提供零百加速3.8秒的優異動能，以及近700公里的續航力階段調教成果，預計明年下半年品牌客戶就會陸續正式交付給車主。

MODEL V則是台灣第一台自行設計開發的電動皮卡，由鴻海加上MIH聯盟夥伴的垂直整合應運而生。鴻海所打造的電動皮卡，採用兩廂式5人座空間設計，在設計上擁有高達1噸的載重能力及3噸的拖曳能力，能滿足駕駛者穿梭在都會城市和戶外山林間的各種需求。

鴻海積極擴大電動車布局廣度，更重新定義車用領域的CDMS商業模式，未來將在電動車產業上持續推動垂直整合服務，為人類帶來更好的智慧生活。