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劉揚偉：鴻海Model系列三車款將在台灣、泰國、美國逐步投入生產

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海開發的三款電動車。鴻海／提供
鴻海開發的三款電動車。鴻海／提供

鴻海（2317）科技日今（18）天舉行，並由董事長劉揚偉主持，他表示，回顧一下鴻海的電動車開發歷程，前年公布MIH標準化與模組化開放平台，當時大家都懷疑，鴻海會不會造車，去年鴻海推出三款電動車，大家都說，怎麼這麼快，這就是鴻海速度。

他說，今年科技日，鴻海再帶給大家兩台全新電動車，具有跨界休旅的Model B，以及自行設計的Model V，還有量產版Model C，再次展現鴻海速度。

他說，量產版Model C，開放預購三小時訂單突破1.5萬輛，馬力從400匹增加到460匹，續航里程可以達到700公里目標。Model B，零到100加速6.6秒，續航450公里，還有Model V，這三部車將在台灣、泰國與美國逐步投入生產，並與印尼與印度洽談合作，鴻海創立的營運本地化模式（BOL）可以讓在地國家，永續發展與鴻海創造三贏結果。

他說，鴻海科技日就是展現3+3領域的年度成果，今年分為三個展區，分別是四樓EV發布會，四樓關鍵零組件展區，七樓鴻海研究院展區。

鴻海的DNA一直是垂直整合，不僅做硬體，還要整車設計驗證，委託設計製造服務（CDMS），除了三電系統，還提供半導體，電池，軟體平台，鴻海在半導體超過十年，炭化矽也不用擔心。

至於電池方面，會推出固態電池，要提升安全密度與充電速度，更安全更遠續航里程。至於軟體，鴻海將推出HHEV.OS，要打造標準，成為軟體生態系。

而MIH平台，目標是降低整車的開發速度與成本，目前已有2479家加入，11月8日將舉行展示日，公布MIH的車型計畫。

鴻海董事長劉揚偉。鴻海／提供
鴻海董事長劉揚偉。鴻海／提供

鴻海 電動車 劉揚偉

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