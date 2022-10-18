美祭禁令 謝金河臉書猛酸「腳麻的台商」將受大影響 暗指英業達?

美國商務部7日宣布對中國大陸半導體產業的三大禁令，台積電（2330）創辦人張忠謀在接受CBS訪問時提到「那個人」，財信傳媒董事長謝金河認為，包括台積電董事長劉德音先前接受CNN專訪，他們都話中有話，其實是講給「那個人」聽的，謝金河強調，早在2019年就提醒台灣筆電及手機代工廠要留意美中情勢的變化，當時英業達董事長卓桐華稱「練肖話」，現在看來，腳麻跑不動的台商會受到很大的影響。

謝金河最新臉書發文表示，美國商務部對中國大陸半導體產業的三大禁令，包括：不得對中國大陸提供先進製程晶片，也不得提供相關製造及設備，最致命的一擊是「規範」持有美國護照的「美國人」不得在中國大陸的半導體企業工作。

謝金河說，這個禁令出來，所有在中國大陸半導體廠工作的「美國人」立即陷入抉擇的兩難情境；一個是放棄美國籍，留在中國大陸芯片廠工作，一個是立即辭去工作；前者棄籍可能要補繳稅款，這是非常困難的選擇。

謝金河指出，從2018年美國對中國大陸半導體產業列出實體清單，接著限制14奈米以下製程及設備，現在直接針對技術人才的「人」！已是堅壁清野的最嚴格制裁手段，謝金河強調，這已是交戰等級的制裁手段。

根據統計，持有美國護照在中國大陸半導體公司上班的高階經理人至少有43人，在7日午夜時分，開始有人離職，在PTT上有很多討論。在中國大陸召開廿大前夕，拜登政府祭出高規格制裁手段，非常不尋常。

謝金河說，這種堅壁清野的手段，通常只有交戰國才會發生，儘管拜登政府仍把中國大陸定位為競爭對手，英國已升級至「威脅」，如果習近平在廿大後仍維持戰狠的硬碰硬策略，美國的制裁可能還會再升高。

謝金河表示，蘋果率先表態不再使用長江存儲的NAND Flash，下一步也可能移動在中國大陸的蘋果供應鏈，下一步一定會衝擊台灣在中國大陸的供應鏈；謝金河說，在2019年元月曾提醒台灣的筆電及手機代工廠要留意這個情勢變化，結果英業達董事長卓桐華稱「練肖話」，「現在看來，腳麻跑不動的台商會受到很大的影響」。

謝金河認為，如果仔細觀察8月2日台積電董事長劉德音接受CNN專訪、及10月9日張忠謀接受CBS訪問，他們都話中有話，他們其實是講給「那個人」聽的。

謝金河強調，兩岸情勢暗潮洶湧，美中角力處處有機鋒。這些年，台灣企業大老最喜歡說：兩隻大象打架，台灣千萬不要選邊站！現在看來選錯邊代價可能更沈重。未來市場全在中國大陸的企業，會愈來愈辛苦。