壽星郭台銘駕Model B進場 宣告製造的鴻海轉型為「科技的鴻海」

鴻海（2317）2022年科技日（HHTD22）在今（18）日正式登場，今日生日的鴻海創辦人郭台銘駕駛自家電動車、都會休旅的Model B進場，郭台銘也宣告，製造的鴻海轉型為科技的鴻海，祝福今日科技日一切圓滿順利成功！

郭台銘一開場就說，「這台車漂亮嗎？我現在就想開回家！」感謝劉董事長把鴻海科技日擺在我生日這一天，讓我有愉快的生日，收到非常貴重、有意義與對台灣具有領先指標意義的產品。

他表示，電動車除了半導工業之外，是第二個對台灣未來工業轉型升級發展的產業，有三大特性，第一是全球性，第二是電池、機械產業的融合性，第三對台灣產業供應鏈的整合性，對台灣來說是極具發展前景。