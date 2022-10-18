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郭台銘親自駕駛Model B進場！3款台灣製造電動車2022鴻海科技日正式登場

黃義交生前默默行善 LINE回這個字讓友人不捨

鴻海科技日！郭台銘替自家電動車喊話：Model B漂亮吧 我現在就想開回家

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。擷取自鴻海YT官網
鴻海創辦人郭台銘。擷取自鴻海YT官網

鴻海（2317）科技日今（18）天舉行，鴻海創辦人郭台銘以神秘嘉賓身份，開車新開發的Model B跨界小型休旅電動車出場，郭台銘一出場就說，「這部車漂亮吧？，我現在就想開回家」。

郭台銘表示，鴻海董事長劉揚偉舉辦的科技日，並推出新款電動車，這對他來說，是非常重要的生日禮物，電動車產業在台灣除了半導體之外，是對台灣第二個轉型升級重要的產業。

電動車產業具備三個特性，分別是全球性，電子機械產業融合性，以及對台灣供應鏈整合性，這對台灣都是極具發展前景，尤其全球面臨氣候暖化與變遷，油價高漲導致經濟困局，每一個國家都要發展自己的工業，各國發現實體工業是經濟發展的硬指標，因為虛擬經濟發展之後，帶來實體經濟發展。

郭台銘說，虛實結合是未來工業基礎，所以鴻海在台灣發展創新設計，垂直整合供應鏈，MIH平台也應運而生，隨著鴻海進入電子汽車產業，鴻海的國際化，創新設計，可以代表台灣，展現在世人眼前，並從製造的鴻海，轉型為科技的鴻海，

Model B。鴻海／提供
Model B。鴻海／提供

鴻海 電動車 郭台銘

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