鴻海科技日！郭台銘替自家電動車喊話：Model B漂亮吧 我現在就想開回家

鴻海（2317）科技日今（18）天舉行，鴻海創辦人郭台銘以神秘嘉賓身份，開車新開發的Model B跨界小型休旅電動車出場，郭台銘一出場就說，「這部車漂亮吧？，我現在就想開回家」。

郭台銘表示，鴻海董事長劉揚偉舉辦的科技日，並推出新款電動車，這對他來說，是非常重要的生日禮物，電動車產業在台灣除了半導體之外，是對台灣第二個轉型升級重要的產業。

電動車產業具備三個特性，分別是全球性，電子機械產業融合性，以及對台灣供應鏈整合性，這對台灣都是極具發展前景，尤其全球面臨氣候暖化與變遷，油價高漲導致經濟困局，每一個國家都要發展自己的工業，各國發現實體工業是經濟發展的硬指標，因為虛擬經濟發展之後，帶來實體經濟發展。