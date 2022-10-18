快訊

郭台銘親自駕駛Model B進場！3款台灣製造電動車2022鴻海科技日正式登場

黃義交生前默默行善 LINE回這個字讓友人不捨

鴻海科技日登場！劉揚偉：三款電動車台灣、泰國、美國逐步生產

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海2022年科技日（HHTD22）在今（18）日登場，董事長劉揚偉致詞。圖/翻攝鴻海YT官網
鴻海2022年科技日（HHTD22）在今（18）日登場，董事長劉揚偉致詞。圖/翻攝鴻海YT官網

鴻海（2317）2022年科技日（HHTD22）在今（18）日正式登場，董事長劉揚偉開車電動車帥氣進場，他表示，今日鴻海三款電動車將在台灣、泰國、美國逐步生產，也在跟印尼、印度合作夥伴洽談合作，透過BOL（營運本地化）合作模式延伸到全球，將達到當地國家、在地夥伴與鴻海永續發展的三贏結果。

劉揚偉指出，電動車需要高度結合產業，不只是硬體組裝還有整車設計驗證，鴻海的委託設計製造驗證服務CDMS，除三電系統外，還有提供半導體、電池與軟體平台垂直整合服務。他強調，鴻海發展半導體超過十年，在碳化矽方面集團建立完整生態鏈，讓客戶不用在為車用半導體供應而擔心。

談到電動車就不能不提到電池，鴻海積極開發固態電池，就是為了提升電池安全與能量密度與充電速度，讓電動車更安全與有更遠的續航里程。

劉揚偉表示軟體定義汽車是未來趨勢，鴻海自己發展的軟體 HHEV.OS打造電動車軟體生態系。至於MIH，希望透過眾人智慧降低進入產業門檻，加快開發速度與降低開發成本，已有2479家企業加入。

鴻海2022年科技日（HHTD22）在今（18）日登場，董事長劉揚偉致詞。圖/翻攝鴻海YT官網
鴻海2022年科技日（HHTD22）在今（18）日登場，董事長劉揚偉致詞。圖/翻攝鴻海YT官網

鴻海 電動車 軟體

延伸閱讀

影／為鴻海科技日暖身　台灣首部自製純電皮卡Model V露出真面目了！

釋出細節！鴻海首次揭秘全新電動皮卡Model V

劉揚偉：確保半導體供應安全 鴻海擴大車用優勢

鴻海Model C要來了 將於9月1日早上9時開始預購

相關新聞

鴻海科技日！郭台銘替自家電動車喊話：Model B漂亮吧 我現在就想開回家

鴻海（2317）科技日今（18）天舉行，鴻海創辦人郭台銘以神秘嘉賓身份，開車新開發的Model B跨界小型休旅電動車出場...

台積電早盤股價站回400元 市值達10.54兆元

美股全面收高，台積電今天股價同步揚升，早盤重登400元之上，達406.5元，上漲9.5元，市值增加2463億元，達10....

鴻海科技日活動前直擊 四大亮點吸睛

2022年鴻海科技日在今（18）日舉行，外界預期，將展示新款電動皮卡Model V與新款跨界小型休旅Model B，以及...

鴻海科技日登場 首度宣示電動車產業CDMS營運商模

第三屆鴻海科技日今日登場，鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉以及裕隆集團執行長嚴陳莉蓮均親自出席，不僅首度對外公開ＭOD...

壽星郭台銘駕Model B進場 宣告製造的鴻海轉型為「科技的鴻海」

鴻海（2317）2022年科技日（HHTD22）在今（18）日正式登場，今日生日的鴻海創辦人郭台銘駕駛自家電動車、都會休...

鴻海科技日登場！劉揚偉：三款電動車台灣、泰國、美國逐步生產

鴻海（2317）2022年科技日（HHTD22）在今（18）日正式登場，董事長劉揚偉開車電動車帥氣進場，他表示，今日鴻海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。