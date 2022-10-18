鴻海科技日登場！劉揚偉：三款電動車台灣、泰國、美國逐步生產
鴻海（2317）2022年科技日（HHTD22）在今（18）日正式登場，董事長劉揚偉開車電動車帥氣進場，他表示，今日鴻海三款電動車將在台灣、泰國、美國逐步生產，也在跟印尼、印度合作夥伴洽談合作，透過BOL（營運本地化）合作模式延伸到全球，將達到當地國家、在地夥伴與鴻海永續發展的三贏結果。
劉揚偉指出，電動車需要高度結合產業，不只是硬體組裝還有整車設計驗證，鴻海的委託設計製造驗證服務CDMS，除三電系統外，還有提供半導體、電池與軟體平台垂直整合服務。他強調，鴻海發展半導體超過十年，在碳化矽方面集團建立完整生態鏈，讓客戶不用在為車用半導體供應而擔心。
談到電動車就不能不提到電池，鴻海積極開發固態電池，就是為了提升電池安全與能量密度與充電速度，讓電動車更安全與有更遠的續航里程。
劉揚偉表示軟體定義汽車是未來趨勢，鴻海自己發展的軟體 HHEV.OS打造電動車軟體生態系。至於MIH，希望透過眾人智慧降低進入產業門檻，加快開發速度與降低開發成本，已有2479家企業加入。
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