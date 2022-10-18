研華校園徵才獲近千份履歷 成立人才發展策略部

工業電腦龍頭研華（2395）日前以「役實之選」前進秋季校園徵才。此次研華除以優於市場之薪資、福利祭出近百個替代役與實習職缺，更希望藉此提前網羅更多優秀人才加入工業物聯網的行列，形成公司未來中堅梯隊，實現研華永續傳承目標。此次研華校園徵才成果，已初步獲取近千份履歷，並預計邀請優秀人才於11月9日進入下一階段Elite 100人才招募會。

研華人力資源部協理劉蔚志表示，此次重返校園徵才行列，不只企業感受到人才招募壓力，也發現同學對於企業所屬產業及員工職涯制度相當重視。為此研華除積極尋求外部專業人資顧問協助，也於近一年成立人才發展策略部（Talent Cultivation COE，TCC），從招聘、挑選、培育、用人、留任等功能，為內部人才發想各種適用機制，以深化人才培育，讓同仁能在其個人職涯發展、培育規劃與員工福利上皆有所斬獲，從而讓員工在既有工作能有效發揮、有所成長，形成企業員工雙贏局面。

此次研華重返校園徵才行列，已獲取近千份履歷，當中更有近600份來自碩士（含）以上的學歷，並規劃邀請優秀人才進入11月9日Elite 100人才招募會，期望能從中網羅菁英學子加入研華，一同擘劃工業物聯網新世代。研華接下來將持續於陽明交通大學（10/19）、中央大學（10/20）及政治大學（11/24）舉辦實體企業說明會，並邀請單位高階主管與企業學長姊到場提供職涯諮詢與說明，歡迎有興趣同學至各校網站報名並到現場互動了解。

研華「役實之選」除招募替代役與學期實習生外，今年亦開出300多個職缺，歡迎有志加入工業物聯網行業的菁英人才，至研華菁英招募官網了解並投遞履歷。