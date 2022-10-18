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鴻海科技日活動前直擊 四大亮點吸睛

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海科技日會場展示的轉向系統。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技日會場展示的轉向系統。記者蕭君暉／攝影

2022年鴻海科技日在今（18）日舉行，外界預期，將展示新款電動皮卡Model V與新款跨界小型休旅Model B，以及量產版Model C，並由鴻海（2317）董事長劉揚偉主持，包括鴻海創辦人郭台銘與裕隆集團執行長嚴陳莉蓮等都將以貴賓身份出席，並駕駛自家開發的電動車入場。

今年鴻海科技日將有四大亮點，除了電動車之外，還有低軌衛星，加上車用軟體與關鍵零組件展示。鴻海研究院將首度秀出技術成果包括離子阱與低軌衛星登場。外界預期，鴻海研究院將端出半導體、人工智慧、量子計算、離子阱、資安驗證平台，以及低軌實驗衛星等創新研究內容，作為集團發展電動車生態系的關鍵布局。

在電動車方面的亮點，將展示一款量產電動車，兩款全新電動車。包括量產版Model C，台灣第一輛自主開發、設計的電動皮卡車Model V，以及專門為年輕世代設計、符合小資族需求的跑格化跨界SUV即Model B。

在軟體的亮點方面，鴻海將首度揭櫫車用軟體，完整電動車軟硬體生態系。誠如去年鴻海科技日的活動預告，今年鴻海科技日將向外界揭示，鴻海打造的車用軟體平台，該平台可以讓電動車設計者，聚焦在最有價值的開發工作上，達到產品快速上市的目的。

其他亮點還有，將大秀車用關鍵零組件，呈現電動車上下游布局完整性。鴻海持續針對車用領域，展示出更多關鍵零組件，本次展現鴻海在電機、電控、電池三電關鍵零組件，以及車用半導體部分上下游布局的完整性。

鴻海科技日活動會場。記者蕭君暉／攝影
鴻海科技日活動會場。記者蕭君暉／攝影

鴻海 電動車 軟體

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