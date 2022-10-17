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三星顯示：MicroLED將取代用於AR設備的OLED
集微網消息，Samsung Display（三星顯示）的高管表示，MicroLED顯示屏可能會在增強現實（AR）設備中取代OLED顯示屏，因為實現AR需要高亮度。
據韓媒The Elec報道，三星顯示總經理Kim Min-woo在韓國首爾汝矣島舉行的「MicroLED Display Workshop」產業活動上指出，實現AR需要高亮度，這將需要開發新的發光二極管，而OLED是不可能實現的。
「AR、VR和混合現實都有不同的具體需求，AR在與現實世界互動時需要比VR更多的亮度。這也意味著它需要更輕、面積更小的面板。」Kim Min-woo說道。
Kim Min-woo稱，AR顯示器的最低要求是5000ppi，像素間距必須在5微米以下，紅、綠、藍三個子像素必須在3微米以下，LED晶片也必須是等於或小於10微米。
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