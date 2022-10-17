警報？半導體增長雙引擎之一將迎來拐點

集微網報道，當台積電也宣布下修資本支出的時候，半導體行業進入下行周期已成定局。值得安慰的是，電動汽車和服務器的需求還在維持強勁增長動能，使不少公司在2022年前3季可以躲避高庫存低需求帶來的市場風暴。

電動汽車或者說汽車的電動化是半導體行業通向下一個時代的增長引擎，而服務器也同樣掌握了行業增長的密碼。Gartner近期就指出，未來5年服務器市場需求仍將持續增長，預計2026年全球服務器市場規模將達到1556.7億美元，到2026年的5年年復合增長率將為8.3%。

不過，供應鏈中開始傳出市場動能轉弱的信號，對Q4的出貨預期也開始趨於保守，作為半導體行業所依賴的雙擎之一，服務器的短期前景出現了很多的不確定性。

短期前景烏雲密佈

原本的看好者依然持樂觀態度。高盛的報告表示，2023年服務器市場前景向好，預計未來幾年的規格升級將推動產業營收和毛利率。

該報告指出，現在服務器原料、零件供應更加穩定，關鍵的PMIC供應缺口在Q3從前季的10％恢復到6％，這也推動Q3出貨成長，緩解了訂單壓力。

同樣，DIGITIMES Research也指出2022年服務器市場Q3出貨將超過Q2，有望達到5.2%，原因是美國雲端服務商、中大型企業客戶需求的拉動和長短料問題的解決。

但來自供應鏈的消息預示市場在Q4可能會發生微妙變化。英特爾、AMD新服務器CPU平台的量產延遲和從Q3開始的訂單趨緩，將使得Q4的出貨持平或小幅下降。

部份IC供應商甚至預測服務器需求在2023年將會放緩，2023年Q1單季出現個位數降幅，Q2進一步下跌，經歷了6個多季度的強勁需求上升將會終止。

如果這種預言成真，也非常符合整個行業的變化規律歷史。有海外投資機構指出，服務器市場上行周期通常持續5~6個季度，然後就會有2~3個季度的下行周期，目前下行周期已逐步從第三季開始顯現，因此會順勢發展到明年第一季。

目前來看，市場的拐點可能發生在Q4。根據來自供應鏈的消息，此前廠商積極拉貨的態度到Q4轉為保守，但上游零部件廠強調客戶沒有砍單，只是拉貨速度變緩、意願變低。

行業人士在預期Q4行情時特別指出幾個需要關注的因素：庫存水位、CSP（雲服務供應商）對採購規模的下調，以及英特爾、AMD高端產品的推出時間。

服務器供應鏈中的晶片庫存水準較高，加上第二季晶片短缺的情況緩解，在總體經濟不確定下，終端客戶一直降低庫存水準。

在CSP採購規模方面，國內的BAT在今年都調低了採購規模，騰訊的下修最為明顯，三巨頭後續在雲端建設上的投入被認為將會趨於保守。

在國際市場，宏觀經濟衰退的陰影籠罩上空。國外投資機構擔心通膨最終將損害CSP需求，導致進一步的下行風險，另外，市場潛在風險就是2023年經濟增長低於預期。

當前，美系的CSP雖沒有修正2022年度資本支出，但不排除下調相關服務器訂單的可能性，若其他廠商也跟進，對2023年整體市場的負面影響將會擴大。

因此，調研機構TrendForce對2023的市場前景不甚樂觀，認為受到庫存調節與總體經濟下行影響，IT資本投入恐將放緩，成長幅度將不如過往兩年。

新技術的試煉場

服務器市場的發展對半導體行業意義巨大。因為5G、HPC、AI將成為數據中心硬體的主要增長動力，應用材料公司預計，每台服務器的半導體器件成本到2025年將增加到5600美元，較2020年的2810美元擴大1倍，這不但有助於擴大服務器的總目標市場，而晶片供應商也將獲益更多。

相比於消費電子市場，服務器市場的需求比較穩健，產品毛利率也較高，有利於晶片設計公司實現產品組合的優化。更為關鍵的一點，服務器也是前沿晶片技術最大的「試煉場」。

作為服務器大腦的CPU向來是多處理器架構交鋒最為激烈的戰場。從最早期Intel的X86、IBM的Power、Sun公司的SPARC、DEC公司的Alpha、MIPS公司的MIPS等百花齊放，到後期的X86一家獨大，再到如今Arm和RISC-V的崛起，各種架構都要在服務器這個終極平台上一試身手。

不僅如此，服務器這個超級平台正在為各種架構的融合創造條件。這就是時下最為熱門的異構計算，能夠將不同架構的運算單元整合到一起進行並行計算，以最適合的專用硬體去做最適合的事如密集計算或外設管理等，從而達到性能和成本的最優化。

並且，用於服務器的異構計算不單跨越了不同處理器的架構，還囊括了多種晶片類型，包括傳統的標量（CPU）、矢量（GPU）、矩陣（ASIC）、空間（FPGA），還有新興的DPU和NPU等。放眼諸多應用領域，能夠讓差異如此巨大的晶片高效協作，恐怕也只有服務器能夠實現。

因為要面對海量的數據，服務器也正在加速對最新存儲技術的應用。被認為「具備革命意義」的DDR5內存就率先應用在服務器中。業界普遍認為，只有DDR5的導入才能應對服務器所面臨的計算密集型工作負載挑戰。

服務器還是前沿的功率器件最佳應用場景。由於服務器及其冷卻系統消耗著近40%的數據中心運營成本，能效成為需要重點關注的領域。很多人都知道SiC將在新能源汽車上廣泛使用，其實數據中心的電源才是SiC最先實現商業化的應用。得益於極小的反向恢復損耗，SiC二極管很早就取代了PFC電源中的Si二極管，而隨著SiC MOSFET技術的成熟，其又在逐步取代傳統Si MOSFET的設計。同樣，同為第三代半導體材料的GaN也在不斷滲透進服務器電源的設計中。

綜上所述，服務器的技術進步和市場規模的擴大將對半導體行業未來的發展起到至關重要的作用。如果2023年服務器市場出現停滯，整個半導體行業重回增長軌道的時間將大為推遲。

集微網諮詢了業內對這種情況的看法。一位行業人士認為，服務器的公開市場確實出現了波動，但從國內的情況來看，因為有信創產業的支撐，未來的情況還是比較樂觀的。所以，要判斷拐點是否將至，還需要繼續耐心觀察。