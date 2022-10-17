業內人士：大尺寸DDI需求跌勢趨緩 市況將於2022Q4到2023Q1落底

集微網報道，當台積電也宣布下修資本支出的時候，半導體行業進入下行周期已成定局。值得安慰的是，電動汽車和服務器的需求還在維持強勁增長動能，使不少公司在2022年前3季可以躲避高庫存低需求帶來的市場風暴。

2022-10-17 19:31