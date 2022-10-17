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業內人士：大尺寸DDI需求跌勢趨緩 市況將於2022Q4到2023Q1落底
集微網消息，據台媒《電子時報》報道，業內人士指出，大尺寸顯示驅動IC（DDI）需求已低迷多時，而近期面板需求和價格下跌已近谷底，止跌信號明顯。目測大尺寸DDI市況將在2022年第四季度到2023年第一季度完全落底。
DDI市況在下半年進入修正低谷，業界對於下半年前景已不抱期待，現在唯一關注的就是需求何時能夠迎來反彈。對此，DDI供應鏈業內人士表示，客戶去庫存告一段落，拉貨動能就不會再持續收縮，出貨狀況可以略微恢復正常，目前大尺寸DDI需求跌勢趨緩。但是目前面板行業只是止住下滑趨勢，客戶減緩砍單幅度，並對庫存水位偏低的產品進行回補，這距離整體市場情況反彈還有一大段距離。
隨著2022年市場需求反轉，面對當前顯示驅動IC市場價量齊跌態勢，中穎電子近日表示，2022年上半AMOLED DDI市場價格壓力較大。不僅中穎電子承壓，聯詠、奇景、瑞鼎、敦泰等衆多顯示驅動IC領先廠商皆有此擔憂。6月起包括OLED DDI在內所有驅動IC定價和數量都有下滑跡象，預期驅動IC設計業者獲利恐回到2020年前水準，又以二線廠商會率先反映。
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