台達電ASPICE CL2開發流程認證 提供更可靠車用整合方案

台達電（2308）今（17）日宣布，已取得ASPICE CL2 證書。在獨立驗證機構TUV NORD專業評鑑下，順利通過ASPICE VDA Scope的各項高標準要求，代表品質管理及軟體開發已達國際車用電子領先水準，率先成為在電動車動力總成產品ASPICE CL2認證的台灣供應商。

台達電說明，ASPICE著重在於改善產品開發的專案品質與流程，是目前許多歐美車廠評估供應商的專案開發能力的重要指標。在順利取得認證後，亦已成功協助美系大廠開發符合ASPICE CL2流程的Combo一體機，此機種預計在本月做完最終測試後，將等同量產規格的首批樣品交付客戶施作性能檢測。

此Combo一體機未來將搭載於該品牌全新設計的電動車平台、使用在多款新車型上，預計從2023年底開始銷售至歐洲市場。

台達電電動車方案事業群總經理唐修平表示，由於長期發展並掌握電力電子的核心技術，台達佈局電動車相關領域已超過十年，從最初Tier 2的直流電交換器、車載充電器等零組件供應商做起，進而發展到動力總成產品的系統方案解決供應商，目前已有超過七成的世界前20大車廠，採用台達提供的動力總成的產品。

台達取得ASPICE CL2的認證，代表卓越的品質管控與先進的開發實力，能提供客戶更加可靠的車用整合方案。

台達電電動車方案事業群處長林昶騰進一步指出，電動車的未來發展，除了要提高駕駛續航力、快速充電時間外，如何提供使用者高品質、高安全性的電動車更是至關重要。為了滿足車廠的「零不良品質」，確保駕駛人的用車安全，台達透過ASPICE VDA Scope的高標準要求，在獨立驗證機構TUV NORD的專業評鑑下，率先成為ASPICE CL2認證的EV Powertrain台灣供應商。

這表示台達的設計開發、品質及軟體安全管理等相關技術能力，能夠走在國際車廠開發新時代的汽車產品規格及品質要求的前面，為台達創造領先業界的技術能力。