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西門子推解決方案 實現2.5D/3D IC 可測試性設計

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

西門子數位化工業軟體近日推出 Tessent™ Multi-die 軟體解決方案，旨在幫助客戶加快和簡化基於2.5D和3D架構的新一代積體電路（IC）關鍵可測試性設計（DFT）。

隨著市場對於更小巧、更節能和更高效能的 IC 需求日益提升，IC 設計界也面臨著嚴苛挑戰。下一代元件正傾向於採用複雜的 2.5D 和 3D 架構，以垂直（3D IC）或並排（2.5D）方式連接多個晶粒，使其能夠作為單一元件運作。但是，這種做法為晶片測試帶來巨大的挑戰，因為大部分傳統的測試方法都是基於常規的 2D 流程。

為了解決這些挑戰，西門子推出 Tessent Multi-die一款全面的 DFT 自動化解決方案，應用於與 2.5D 及 3D IC 設計相關複雜度 DFT 任務。這款全新的解決方案能夠與西門子 Tessent™ TestKompress™ Streaming Scan Network 軟體和 Tessent™ IJTAG 軟體搭配使用，可最佳化每個區塊的 DFT 測試資源，而無須擔心對於其他設計造成影響，從而簡化了 2.5D 及 3D IC的 DFT 任務。現在，IC 設計團隊只要使用 Tessent Multi-die 軟體，就能快速開發出符合 IEEE 1838 規範的 2.5D 和 3D 架構硬體。

西門子數位化工業軟體副總裁兼 Tessent 業務單位總經理 Ankur Gupta 表示：「在 2.5D 和 3D 元件中採用高密度封裝晶粒的設計需求正快速增長，IC 設計公司也面臨著急劇加增的 IC 測試複雜難度。透過西門子最新的 Tessent Multi-die 解決方案，我們的客戶能夠為未來的設計做好充分準備，同時大幅減少 DFT 工作量，降低當前製造測試成本。」

軟體 西門子

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