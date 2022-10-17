光陽推Ionex i-One Air車款 Ionex3.0電動車產品線更完整

光陽ionex2022年進入全面布局，光陽董事長柯勝峯今（17）日表示，「Ionex i-One Air」車款加入後，Ionex3.0電動車的產品線更完整，目標未來銷售要挺進坐二望一。今天也邀請比莉來擔任站台貴賓，搶攻綠牌機車市場龐大商機。

柯勝峯，電動機車已經是許多人的時尚配件，一台好的電動機車不僅需要外型好看，輕巧方便能夠輕鬆駕駛也非常重要，「Ionex i-One Air」就含有這些元素，對於喜愛輕巧女姓朋友來說非常適合，含補助最低2.5萬元就能入門。新車的推出補足過去沒有滿足的市場，光陽銷售量能有望大幅成長，排名要先從第3名提升第2名到第1名，短期目最少要坐二望一。

柯勝峯進一步表示，電動車已經是一個趨勢，短期的波動勢所難免，光陽長期布局不變。今天遇到很多的困難，到目前還是在缺晶片當中，但這個問題已經看到解決，第4季的銷售量可望一路攀升。