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鄭州擴大封控範圍「暫停生產經營活動」 鴻海回應了

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
鴻海。本報系資料庫
鴻海。本報系資料庫

中國大陸鄭州市擴大封控範圍，今（17）日封鎖旗下中原區，除必要公共服務類企業，其他暫停生產經營活動，禁令將持續到周日晚間，業界憂心將影響鴻海（2317）旗下鄭州廠，對此，鴻海集團今日回應，正常生產，影響不大。

根據大陸媒體報導，鄭州市近期疫情升高，中原區近百萬居民今日起被要求待在家，直到周日晚間才將解除禁令。

鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室今日發出「關於做好當前疫情防控工作的通告」，鄭州官方指出，近日我市出現多例因外省輸入引起的續發病例，部分區域疫情防控形勢異常嚴峻複雜。為快速阻斷傳播鏈條，堅決遏制社會面傳播風險，切實保障居民身體健康和生命安全。

鄭州官方要求居民持續核酸檢測、加快排查處置、完善民生保障、減少人員聚集、嚴格出行查驗等措施，同時，除保障市民基本生活和城市基本運行的公共服務類企業、嚴格執行閉環管理的白名單企業和生活超市、農貿市場、藥店、醫療機構外，其他暫停生產經營活動。

鴻海集團旗下鄭州廠是全球最大iPhone生產基地，對於鄭州官方擴大封控區域，鴻海集團今日回應，正常生產，影響不大。

疫情 鴻海 鄭州

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