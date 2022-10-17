鄭州擴大封控範圍「暫停生產經營活動」 鴻海回應了

唐鳳有個獨特的記憶法，也就是睡前閱讀，睡眠中就能消化這些內容，隔天記在腦中，乍聽之下很不可思議，現代人壓力大，控制睡眠已不容易，更何況是在睡眠中消化睡前閱讀的資料，唐鳳是怎麼辦到的？

2022-10-17 10:13