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集邦：估今年虛擬拍攝LED顯示屏產值4.31億美元 年增52%

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
虛擬拍攝LED顯示屏市場規模。集邦提供
虛擬拍攝LED顯示屏市場規模。集邦提供

集邦科技（TrendForce）今（17）日發布最新報告「2023全球 LED 顯示屏市場展望與價格成本分析」，2021年全球LED顯示屏於虛擬拍攝應用的市場規模約2.83億美元，年增136%。2022年儘管受到通貨膨脹、全球經濟下滑影響，但受惠於更多攝影棚採用虛擬拍攝技術，預估2022年虛擬拍攝LED顯示屏市場產值將穩定成長至 4.31億美元，年增52%。

集邦科技表示，LED顯示屏替代傳統綠幕，大幅縮減後製時間與降低視頻製作成本，應用於娛樂影音產業如電影、戲劇、廣告等拍攝，同時有助於增加現場參與人員的沉浸式體驗效果，成為LED顯示屏在虛擬拍攝應用領域成長的原因。

虛擬拍攝（Virtual Production）重視高動態範圍成像（HDR）、高畫面更新率（HFR）、高灰階（High Grayscale）影像，強調畫面品質、色彩精細度與流暢度。主要應用於背景顯示、地磚屏與天花板屏。依照拍攝場景與預算需求，高階虛擬拍攝用背景顯示屏產品要求高亮度（>1,500 nits）、高解析度（P1.2-P1.6）、高灰階（16 bits）、高刷新率（3,840 / 7,680 Hz）、畫面更新率達 60 Hz，並要求符合 DCI-P3（廣色域標準）。

從供應鏈來看，目前虛擬拍攝顯示屏廠商以雷迪奧（ROE Visual）市占排名第一，其次為視爵光旭（INFiLED）和SONY。其他廠商還包括奧拓電子（AOTO）、利亞德/Planar、艾比森、三星（Samsung）、樂金（LG）等。驅動IC供應廠商為聚積、集創北方、凌陽華芯、聯詠、視芯等。控制器與影像處理器方面，廠商則包含諾瓦星云（Novastar）、Brompton Technology與Megapixel VR。

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