友達整合創能、儲能、能源管理黃金三角 嶄新維運技術本周亮相

友達（2409）今（17）日宣布，將透過10月19至21日於台北南港展覽館登場的「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」，向外界展示友達從太陽能模組硬體跨入電廠建置，整合軟硬體服務，提供創能、儲能到能源管理的全方位解決方案，並導入嶄新的運維技術，以及集團公司的智慧節能減碳方案，宣示一齊開創綠電永續未來的決心。

全球環境惡化與能源短缺危機，加速台灣邁入能源轉型的關鍵時刻，如何提升再生能源自主及多元至關重要。友達光電不僅是全球再生能源倡議組織RE100的會員，同時也是全球顯示器製造業中首家承諾2050年全面使用再生能源的企業。

友達憑藉豐富統籌經驗及技術優勢，從供應高品質模組硬體，跨足電廠投資、興建及營運維護，到結合建材之廣泛設計應用，整合軟硬體資源及合作夥伴，紮實掌握電廠的創能及儲能管理，提供完整且全方位的太陽能解決方案，並不斷推陳出新。

包括在強調高品質EPC統包工程的電廠設計中，研發高品質AUO SunSteel光電整合型浪板，結合太陽能模組及高峰浪板之模塊化技術，預先完成光電系統架設，減少傳統太陽能支架系統安裝的複雜性，省去傳統工法的金屬支架，使其重量減輕達 25%，並將產品結構由單玻升級為雙玻，除了提升機械負載強度，更加強氣候耐候度，可廣泛運用於多元場域。

同時，友達更致力導入新技術以加強案場維運，對於太陽能電廠而言，定期清潔模組相當重要，模組整潔除了影響模組壽命，更將影響發電量及整體投資報酬率。友達在本次展覽中，展出智慧清潔機器人搭配感測器與AI數據分析的技術，除了有效清除模組髒污之外，更能確認分析清潔前後成效，大幅減少維運成本；並透過無人機搭配IR Sensor熱顯像技術進行全方面模組健檢，以人機協作及AI即時監控技術，針對缺陷模組進行位置標記並派工檢修，有效降低人力成本、改善巡檢品質並提升發電量。

此外，在衝刺太陽能等再生能源的同時，也代表將來會有大量間歇性電力併入電網，因此，具有穩定的儲能系統才能最佳化能源及產電效益。友達儲能系統可應用於發電、輸配電與用電負載端，並依據客戶不同之應用情境，軟硬體整合控制與建置，提供客戶適合且完整的儲能解決方案，包括自動調頻控制（AFC）儲能建置、企業用戶儲能與微電網建置及家用儲能產品，提升綠電自發自用率、電費優化及滿足能源轉型需求；而在能源管理部分，自主開發資料收集器，搭配儲能系統進行電網調節，進行AI數據化管理、監控用電，以達到更即時、合適且高效能的能源管理模式。

友達透過軟硬體整合解決方案，期為客戶創造優異的能源效益，以加速朝向綠電永續未來之目標邁進，推出電商平台「友達能源商城」，突破時間地域限制，提供客戶跨通路服務，落實線上線下全通路，讓客戶享有完整之「一站式購足」之服務，簡易採購流程，亦活絡綠能交易市場，讓全民共享陽光。