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台積電熊本建廠 日本經濟產業大臣：建得非常快

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台積電。美聯社
台積電。美聯社

集微網消息，日本經濟產業大臣（經產相）西村康稔於昨日（16日）視察了台積電正在熊本縣建設中的工廠，稱「建得非常快」。據了解，台積電在熊本建造的半導體工廠於16日正式對媒體公開。

西村康稔在視察後接受媒體採訪表示，為了半導體的穩定供應，和貿易夥伴之間的合作是很重要的，「台灣和美國一樣，是可以互補、相互合作的重要夥伴」。

該座熊本工廠由台積電、Sony、Denso的合資公司「Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM）」負責運營，JASM社長堀田祐一向西村康稔說明指出，「此類工廠建設通常需要2-3年時間、但我們計劃花1年半完成，且正按預定計劃進行建設」。

此前據日本媒體報導，由於中美技術優勢之爭等，穩定確保半導體成為日本的國家性課題，招攬台積電進駐的競爭越演越烈。日本經產相在談台積電在日建廠時提到，將確保必要預算。據報導，台積電熊本工廠總投資額86億美元，其中經濟產業省最高將補助約32億美元。

該座工廠計劃在2023年9月完工，預估2024年底開始進行出貨。

日本經濟 台積電 熊本

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