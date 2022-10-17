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美強化出口管制半導體設備商首當其衝 投資人聚焦非陸

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

美股上周費城半導體指數創下波段低點，其中半導體設備股是主要修正區域，法人指出，美強化對中國大陸的出口管制半導體設備商首當其衝，投資人正聚焦相關廠商來自大陸區域以外的成長機會能否改善相關風險。

法人指出，美國自先前對華為海思出口管制以來就針對特定中國大陸公司限縮取得美國技術、人才與設備能力，如今相關政策進一步升級也正中了中國大陸要害，惟先前部份美系設備商積極布局中國大陸市場，自然也遭遇到相關政策調整帶來的考驗。

分析師指出，先前美國出口管制已限制陸資廠商取得ASML EUV微影設備的能力，後續也開始管制DUV部分出口給陸資廠，但2021年時ASML來自中國大陸營收仍占比25%，預計後續銷售將隨限制進一步調整。

另外在美國強化出口管制以外，更多投資人擔憂在2023年景氣變化下，過去半導體產業的大投資已自記憶體開始大舉調整，並蔓延至部份晶圓代工，也恐干擾相關半導體設備前景，都促使今年以來ASML的股價跌幅超過50%，其餘應用材料、科磊等指標公司股票也表現不振，分別也都來到逼近近52週波段低點。

法人提到，雖然經濟不確定因素與美國出口管制措施都會使半導體設備面臨調整，不過若將個別半導體設備大廠的營收結構細分，如ASML來自非中國大陸客戶英特爾與台積電的需求仍屬於長期穩健，並預計中國大陸市場相關陸資廠商至少十年內因無法取得相關先進設備要彎道超車的難度更高。

半導體 美國

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