Ansys宣布收購 C&R Technologies

Ansys今（17）天宣布簽署最終協議，收購軌道熱分析的領先供應商Thermal Desktop製造商Cullimore and Ring Technologies, Inc.。Ansys表示，結合現有的產品組合，這次收購將進一步使Ansys成為航空航太和國防、新太空產業模擬解決方案的產業領導者。

Ansys表示，此次收購預計不會對Ansys 2022年的合併財務報表產生重大影響。

Ansys表示，航空航太和國防 (A&D)、新太空產業 (NewSpace) 和其他產業的許多工程系統設計需要徹底瞭解各種環境條件下的熱行為，包括考量其啟動和關閉等的暫態情況。因此，充分瞭解熱行為是確保任務成功的關鍵。

Ansys表示，Thermal Desktop以熱為中心的建模方案提供了快速且有效的系統級模擬能力以滿足這一需求，同時，可與 Ansys的物理求解器結合使用，為客戶提供在每個熱系統設計和最佳化的階段所需的保真度。

Ansys表示，這次收購強化了Ansys 的 3D熱、流和任務模擬工具套件，為系統和各元件相互作用的熱行為提供更有效和精準的設計、分析和最佳化。該協定擴大了Ansys和 C&R Technologies現有的合作，使客戶能夠將 Thermal Desktop的系統級熱建模與Ansys的多物理場分析軟體系列相結合，包括Ansys的結構、流體、空間和光學模擬組合。

Ansys資深產品副總裁 Shane Emswiler表示，新太空產業、運載火箭和衛星方面的創新正以驚人的速度發展。透過整合兩個產業領導者的一流技術，我們可以利用這個不斷增長的市場，同時為我們的客戶提供更好的效率和保真度。

C&R Technologies總裁Brent Cullimore表示，除了以熱為中心的建模和系統級分析來擴大Ansys的產品組合，C&R Technologies也致力於為工程師和研究人員提供一個開放的平臺，以實現最大的靈活度和軟體客制化，我們的團隊很高興加入Ansys，提供業界一流的先進熱學解決方案。