中華電信MOD搶搭時尚熱吸睛 2022臺北時裝週上架MOD

中華電信（2412）MOD近年以國際運動賽事直播打出口碑，近期更搭上時尚熱潮，大搶觀眾眼球。國內年度時尚盛事「臺北時裝週SS23」，今年主題大秀活動《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》14日於松山文創園區4號倉庫盛大舉行，中華電信MOD取得品牌及開幕秀紀錄片將於11月中上架，讓時尚達人可再度回顧這場雋永的時尚大秀及滿足想要一窺國內年度經典時尚秀的消費者。

中華電信總經理郭水義出席活動表示，中華電信連續五年參與臺北時裝週活動，去年以5G創新應用技術結合時裝大秀進行展演，打造時尚文化與新興科技融合的最佳範例。今年將在MOD上架品牌秀及時尚秀兩場最受矚目、眾所期待的時尚紀錄片，提供客戶最新一季台灣優秀設計師的創新概念，豐富客戶對於美的鑑賞力及多元收視體驗，再度展現中華電信對本土藝文、時尚產業的鼎力支持。

中華電信表示，近年積極與時裝領域進行跨界合作，除為臺北時裝週重要協力夥伴，亦與APUJAN合作倫敦時裝周發表，提供MOD及Hami Video客戶多元收視體驗。本屆時裝週品牌秀、開幕秀紀錄影片將於11月中上架中華電信MOD平台。