王美花訪矽谷美國企業 預計帶回300億元訂單

經濟部長王美花於美西時間14日率團訪問美國加州矽谷，拜訪數家世界級科技大廠，獲得美商高階主管高度興趣，此行預計可帶回美方對台研發投資及訂單達新台幣300億元以上。

王美花為深化台美經濟關係、幫助台灣廠商創造商機，率團訪問美國，拜訪輝達（NVIDIA）、應用材料（Applied Materials）、思科（Cisco）、新思科技（Synopsys）等公司高層交換意見，尋求更多半導體供應鏈、實質技術及人才交流合作項目，並介紹台灣的研發投資環境與措施，獲得美商熱烈響應。

王美花首站到訪NVIDIA，與創辦人暨執行長黃仁勳舉行雙邊會談。王美花讚許NVIDIA是全球第一大GPU領導業者，在半導體及AI人工智慧領域引領全球產業，長期和台灣產業在合作關係緊密。在全球供應鏈重整的趨勢下，期盼未來能擴大雙方AI人工智慧前瞻技術研發及人才交流合作，持續深化在台技術研發與創新，攜手台廠共同進軍國際市場。

在半導體設備方面，王美花則前往拜訪全球最大半導體設備及顯示器製造商Applied Materials，由總裁暨執行長Gary Dickerson親自接待，指出台灣於全球半導體產業中地位舉足輕重，Applied Materials長期投資台灣，不僅於新竹設立全球最先進的技術培訓中心，在台布局並持續擴大亞洲零組件物流中心規模，長期深耕半導體及顯示器供應鏈在地合作，可望成為進一步強化台美半導體及顯示器產業合作之契機。

在下世代通訊產業的合作議題上，王美花拜訪網路設備大廠Cisco，與全球創新長暨資深副總裁Guy Diedrich就深化台美產業鏈合作的議題上進行意見交流。Diedrich指出順應通訊產業朝向高速化及大資料量化．Cisco將持續擴大在台各項投資，如矽光子技術研發等等，並和台灣半導體產業與學研單位建立更緊密合作關係。

針對電子設計自動化軟體（EDA）工具的商機合作及人才培育，王美花與全球第一大EDA供應商新思科技董事長Aart de Geus進行拜會。王美花表示，Synopsys是台灣半導體產業發展的重要策略夥伴，在先進製程與台積電合作是強強聯手且雙方互利，期待Synopsys可以協助台灣IC設計業者進一步提升競爭優勢，成為世界領先。

王美花表示，美國是我第三大外資來源國，台美雙方在經濟、產業等面向關係密切，去年12月，台美共同宣布建立「科技貿易暨投資合作架構」，促進雙方在關鍵領域中的合作，對台美經貿發展具有指標意義。本次美西之行聚焦台美在加強供應鏈韌性及持續拓展雙向貿易與投資合作的重要性，相信未來可進一步深化美國重要高科技公司與台灣產業的連結，助力台灣產業發展。