TTIC會後 美商務部官員：雙邊經貿關係有助共同繁榮

經濟部長王美花到華府參加科技貿易暨投資合作架構（TTIC）會議；商務部助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）表示，美台密切的商業與投資關係支持順應未來的良好就業機會，且為共同繁榮作出貢獻。

商務部國際貿易署14日透過新聞稿表示，商務部官員見證MOU簽約，慶祝美台企業的商業夥伴關係，這些商業夥伴關係有助推動政府在潔淨能源和數位經濟等重要優先事項，展現了每台私部門在節暨能源轉型、5G供應商多樣性和全球基地台開放架構（Open RAN）採用等面向的合作，將進一步擴大美台經濟夥伴關係。

美國商務部去年底啟動TTIC，商務部表示，這會透過增加與台灣的投資貿易，強化關鍵供應鏈和科技部分；此外，TTIC也會利用美台現有的科技生態系統，在下世代通訊、可再生與可持續能源等領域共同協力運作。