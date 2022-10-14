印象派大師高更大溪地作品估近30億元 亞洲唯一在台展出

佳士得與已故微軟創辦人兼慈善家保羅艾倫（Paul G. Allen）遺產委員會，將於11月9日至10日在美國紐約舉辦慈善拍賣，上拍超過150多件藝術品。其中一幅法國印象派畫家高更的大溪地時期作品「母性II」，預估價高達約新台幣28.6億元，這是該畫作面世後，首次來到亞洲預展，唯一一站則在台灣，即日起至明（15）日在台北佳士得展出。

由於台灣藏家收印象派歷史悠久，即使是天價拍品，預展三天仍吸引不少台灣藏家洽詢。

佳士得亞洲區副主席兼董事總經理翁曉惠表示，保羅艾倫於1975年與比爾蓋茲（Bill Gates）共同創立微軟，1986年成立首個慈善基金會，多年來艾倫熱衷收藏藝術，可惜他已於2018年10月過世。

保羅艾倫遺產委員會今年11月將在紐約佳士得拍賣超過150多件藝術品，全都是大師級的頂級作品，從文藝復興到當代橫跨藝術史500年，其中包括印象派三大家，梵谷、高更、塞尚，艾倫皆有收藏，都是「經典中的經典」，所有拍品總價值10億美元(約新台幣319億元），金額為拍賣史上之最，將成為世紀大拍賣，且拍賣所有收益將按照艾倫遺願，全數用於慈善用途。

其中一幅高更在1899年作於大溪地的作品「母性II」，亞洲唯一一站只選台灣，在台北佳士得即日起至明日僅展三天，估價逾9,000萬美元（約新台幣28.7億元），由於高更的大溪地作品十分稀有，類似的作品都在博物館，有高收藏價值，預展消息一出，即造成台灣收藏界轟動，後（16）日就要飛往法國巴黎。