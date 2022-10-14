印象派大師高更大溪地作品估近30億元 亞洲唯一在台展出
佳士得與已故微軟創辦人兼慈善家保羅艾倫（Paul G. Allen）遺產委員會，將於11月9日至10日在美國紐約舉辦慈善拍賣，上拍超過150多件藝術品。其中一幅法國印象派畫家高更的大溪地時期作品「母性II」，預估價高達約新台幣28.6億元，這是該畫作面世後，首次來到亞洲預展，唯一一站則在台灣，即日起至明（15）日在台北佳士得展出。
由於台灣藏家收印象派歷史悠久，即使是天價拍品，預展三天仍吸引不少台灣藏家洽詢。
佳士得亞洲區副主席兼董事總經理翁曉惠表示，保羅艾倫於1975年與比爾蓋茲（Bill Gates）共同創立微軟，1986年成立首個慈善基金會，多年來艾倫熱衷收藏藝術，可惜他已於2018年10月過世。
保羅艾倫遺產委員會今年11月將在紐約佳士得拍賣超過150多件藝術品，全都是大師級的頂級作品，從文藝復興到當代橫跨藝術史500年，其中包括印象派三大家，梵谷、高更、塞尚，艾倫皆有收藏，都是「經典中的經典」，所有拍品總價值10億美元(約新台幣319億元），金額為拍賣史上之最，將成為世紀大拍賣，且拍賣所有收益將按照艾倫遺願，全數用於慈善用途。
其中一幅高更在1899年作於大溪地的作品「母性II」，亞洲唯一一站只選台灣，在台北佳士得即日起至明日僅展三天，估價逾9,000萬美元（約新台幣28.7億元），由於高更的大溪地作品十分稀有，類似的作品都在博物館，有高收藏價值，預展消息一出，即造成台灣收藏界轟動，後（16）日就要飛往法國巴黎。
翁曉惠說，此作品面世後，這100多年以來都只在歐美藏家手上，從來沒機會來到亞洲，此次慈善拍賣舉辦預展，這副畫在亞洲唯一只選台灣舉辦預展，十分難得，也是看好台灣藏家從80年代就開始收藏印象派，已養成一批忠實客戶，對於高更、莫內、塞尚等印象派大師都很熟悉，且有認同感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言