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印象派大師高更大溪地作品估近30億元 亞洲唯一在台展出

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
佳士得與已故微軟創辦人保羅艾倫遺產委員會，將於11月9日至10日在紐約舉辦慈善拍賣，其中法國印象派畫家高更的大溪地時期作品「母性II」，預估價高達約新台幣28.6億元，首次到亞洲預展，唯一一站選在台灣，即日起至明（15）日在台北佳士得展出。記者何秀玲／攝影
佳士得與已故微軟創辦人保羅艾倫遺產委員會，將於11月9日至10日在紐約舉辦慈善拍賣，其中法國印象派畫家高更的大溪地時期作品「母性II」，預估價高達約新台幣28.6億元，首次到亞洲預展，唯一一站選在台灣，即日起至明（15）日在台北佳士得展出。記者何秀玲／攝影

佳士得與已故微軟創辦人兼慈善家保羅艾倫（Paul G. Allen）遺產委員會，將於11月9日至10日在美國紐約舉辦慈善拍賣，上拍超過150多件藝術品。其中一幅法國印象派畫家高更的大溪地時期作品「母性II」，預估價高達約新台幣28.6億元，這是該畫作面世後，首次來到亞洲預展，唯一一站則在台灣，即日起至明（15）日在台北佳士得展出。

由於台灣藏家收印象派歷史悠久，即使是天價拍品，預展三天仍吸引不少台灣藏家洽詢。

佳士得亞洲區副主席兼董事總經理翁曉惠表示，保羅艾倫於1975年與比爾蓋茲（Bill Gates）共同創立微軟，1986年成立首個慈善基金會，多年來艾倫熱衷收藏藝術，可惜他已於2018年10月過世。

保羅艾倫遺產委員會今年11月將在紐約佳士得拍賣超過150多件藝術品，全都是大師級的頂級作品，從文藝復興到當代橫跨藝術史500年，其中包括印象派三大家，梵谷、高更、塞尚，艾倫皆有收藏，都是「經典中的經典」，所有拍品總價值10億美元(約新台幣319億元），金額為拍賣史上之最，將成為世紀大拍賣，且拍賣所有收益將按照艾倫遺願，全數用於慈善用途。

其中一幅高更在1899年作於大溪地的作品「母性II」，亞洲唯一一站只選台灣，在台北佳士得即日起至明日僅展三天，估價逾9,000萬美元（約新台幣28.7億元），由於高更的大溪地作品十分稀有，類似的作品都在博物館，有高收藏價值，預展消息一出，即造成台灣收藏界轟動，後（16）日就要飛往法國巴黎。

翁曉惠說，此作品面世後，這100多年以來都只在歐美藏家手上，從來沒機會來到亞洲，此次慈善拍賣舉辦預展，這副畫在亞洲唯一只選台灣舉辦預展，十分難得，也是看好台灣藏家從80年代就開始收藏印象派，已養成一批忠實客戶，對於高更、莫內、塞尚等印象派大師都很熟悉，且有認同感。

佳士得與已故微軟創辦人保羅艾倫遺產委員會，將於11月9日至10日在紐約舉辦慈善拍賣，其中法國印象派畫家高更的大溪地時期作品「母性II」，預估價高達約新台幣28.6億元，首次到亞洲預展，唯一一站選在台灣，即日起至明（15）日在台北佳士得展出。記者何秀玲／攝影
佳士得與已故微軟創辦人保羅艾倫遺產委員會，將於11月9日至10日在紐約舉辦慈善拍賣，其中法國印象派畫家高更的大溪地時期作品「母性II」，預估價高達約新台幣28.6億元，首次到亞洲預展，唯一一站選在台灣，即日起至明（15）日在台北佳士得展出。記者何秀玲／攝影

新台幣 佳士得 保羅

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