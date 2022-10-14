鴻海科技日大禮包搶先看 內藏「鴻海乖乖」

鴻海（2317）集團年度盛事科技日（HHTD22）即將在下周18日登場，除了亮相新款電動車外，屆時鴻海也將有大禮包，包含縮小版Model T收納盒，車頭還寫上股號「2317路」公車，以及鴻海特製版乖乖零嘴。

鴻海科技日即將在10月18日登場，鴻海今日除了釋出包含電動皮卡「Model V」、城市跨界小休旅「Model B」以及「Model C 量產版」的預告片外，也搶先亮相大禮包。

鴻海今年科技日大禮包包含縮小版的Model T收納盒，車頭寫上股號「2317路」公車，還有國民零嘴乖乖，保溫杯、行動電源等，內容物相當豐富且貼切主題。