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鴻海科技日大禮包搶先看 內藏「鴻海乖乖」

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
鴻海特製乖乖。鴻海／提供
鴻海特製乖乖。鴻海／提供

鴻海（2317）集團年度盛事科技日（HHTD22）即將在下周18日登場，除了亮相新款電動車外，屆時鴻海也將有大禮包，包含縮小版Model T收納盒，車頭還寫上股號「2317路」公車，以及鴻海特製版乖乖零嘴。

鴻海科技日即將在10月18日登場，鴻海今日除了釋出包含電動皮卡「Model V」、城市跨界小休旅「Model B」以及「Model C 量產版」的預告片外，也搶先亮相大禮包。

鴻海今年科技日大禮包包含縮小版的Model T收納盒，車頭寫上股號「2317路」公車，還有國民零嘴乖乖，保溫杯、行動電源等，內容物相當豐富且貼切主題。

此外，鴻海官方臉書今日公開鴻海科技日的35秒預告片，並寫到「引頸期盼，蓄勢待發！倒數4天，HHTD22鴻海科技日即將來臨！再過幾天，由鴻海自行設計開發的MODEL V、MODEL B及MODEL C量產版，將首度登場與大家見面，你們最期待哪一台電動車呢？」

鴻海今年科技日大禮包。鴻海／提供
鴻海今年科技日大禮包。鴻海／提供
縮小版Model T收納盒。鴻海／提供
縮小版Model T收納盒。鴻海／提供

鴻海 電動車 公車

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