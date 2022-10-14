天璣「泄露」 聯發科領跑8個季度背後的硬邏輯

集微網消息，根據Counterpoint Research最新調研數據，在2022年第二季度，聯發科繼續領跑全球智能手機AP／SoC晶片組出貨量排行榜，市場佔有率高達39%。要知道，這已經是聯發科連續第8個季度達成全球智能手機AP/SoC晶片組出貨量第一的成績。在領先的天璣旗艦技術加持下，在穩健而強勢的市場策略下，聯發科的獨佔鼇頭之勢已然銳不可當。

企業的市場戰略本身靈活多變，無論是從外部觀察，還是內部總結都很難精準的表述，且難以模仿。但技術是硬實力，作為製造某種產品的系統知識積累，其廣度和深度決定了科技公司能否成就一番事業。所以，拋開市場戰略，觀察聯發科不斷創新演進、積累至深的技術圖譜，便足以理解該公司憑何能夠領跑8個季度。

近日，聯發科的一場技術溝通會上，該公司多維立體的展示了天璣旗艦技術圖譜，集微網從中了解了聯發科正在深耕的六大領域趨勢，涵蓋移動光追及移動GPU增效方案、AI圖像語義分割、5G新雙通、Wi-Fi 7、高保真藍牙音頻以及高精度導航。

聯發科無線通信事業部技術規劃總監李俊男在溝通會上表示，天璣旗艦系列集結了MediaTek最頂尖的技術，希望以最先進的技術引領移動平台的創新趨勢，推動移動終端用戶體驗的持續升級。

一流光追：移動GPU的質與量之變

隨著智能手機屏幕技術逐年提升，更高的分辨率、刷新率以及內容復雜度對移動GPU的性能和能效提出新的要求，也給晶片廠商持續製造了需要突破的瓶頸，一旦他們能夠突破這些瓶頸，便可以創造出有價值或者更創新的用戶體驗機會。聯發科正是基於這樣的循環，持續增效，持續精進。

聯發科表示，在GPU領域的切入點是從用戶需求定義產品檔位。從IoT產品、智能手機等移動端產品，到筆電系列和服務器，這些不同檔次和不同體驗需求的終端產品，都需要不同的GPU算力來支撐。因此，聯發科將GPU的特性分類成能效導向、性能導向和超級算力的三個部分。

關於移動GPU領域的創新機會，聯發科預測，基於移動光追技術的需求可能會有更大、更廣的覆蓋。回顧光追技術的推進，聯發科持續行業領跑，用自研方案與開發者保持交流，持續將產出和成果經驗分享給開發者。例如採用Ray Query方案來縮小開發者切入的困難點，這些經驗都可以反饋給硬件的實作者，也就是GPU IP廠商，從而加速他們在光追的硬件開發以及驅動的開發。

今年初，隨著Khronos Group發布了Vulkan 1.3，支持Vulkan Raytracing API，標示著GPU的移動光追技術將加速普及，並覆蓋更廣泛的內容類型，聯發科的Vulkan Ray Query技術方案同步無縫切換到行業標準上繼續推進。

除行業標準外，聯發科還持續推動移動GPU的硬件發展。在與ARM的深度合作以及經驗共創下，聯發科持續深耕GPU硬件，不斷提升浮點算力和三角片輸出能力，優化帶寬需求。聯發科強調，這些基礎的GPU的性能指標，將是未來強化硬件級移動光追加速的最佳武器。

另外，為了能讓開發者更了解對光追性能的追求目標，聯發科還推動了光追技術的生態和評測工具平台的布局，從而協助開發者和硬件廠商定位合理的性能目標。

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光追的實現需要做到哪些效果才能夠呈現擬真實體驗，如上圖所示，聯發科歸納出三個基礎功能：光追軟陰影、光追反射效果以及全局光照技術。

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雖然這一些列的布局，鞏固了聯發科移動光追行業領軍者的地位，但在推動整個光追布局的過程中，由於內容複雜程度較高，聯發科同樣遇到了新的系統瓶頸，於是便布局了移動GPU的增效方案。聯發科強調，增效方案是希望能夠通過不同層面的技術手段，去實現系統資源上的平衡，以保證復雜運算所需要的能效，解決算力餘量。

聯發科提出的增效不只是降載，而是通過降載的手段釋放出更多的能量，提供給系統廠商和內容開發商，進而啓動更多的創新機會。

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總而言之，聯發科的天璣GPU技術布局和提升可以歸納為「質和量的同步改變」。其中，質的改變，主要表現在移動端光線追蹤領域，包括Vulkan 1.3-RayQuery的發展，以及一些基礎特效的持續優化精進。量的改變則表現在移動GPU的增效方案上，聯發科通過天璣之星生態實驗室，持續推動64位應用以及Vulkan生態的進展，未來還將根據更多系統的需求，持續布局擴大這一系列的能效解決方案。

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兩招致勝：AI新視界，5G新雙通

領先的AI和5G技術是聯發科在手機芯片領域致勝的另外兩項關鍵技術，先進的AI圖像語義分割技術（AI Image Semantic Segmentation），兼顧效果和能效，為智能手機的影像和顯示應用帶來更高效、更出色的體驗；5G新雙通技術則解決了雙卡用戶一卡通話另一張卡漏接或斷網的核心痛點。

利用影像處理的算法，將多媒體的功能如拍照、視頻、顯示等功能做出差異化的價值，這是目前眾多旗艦手機廠商的技術投資方向。在聯發科看來，旗艦電視芯片的影像處理效果技術是目前最先進的影像處理技術，因為電視在眾多消費級產品中面板尺寸最大，因此其對畫質的要求相對也最為精細。通過分區處理取代全面處理，便能帶來更精緻的畫質增強。以2022年眾多電視領導品牌為例，SONY、三星、LG、TCL紛紛推出智能景深技術，即利用分區影像處理來區隔主體和背景後，以不同的PQ（圖像畫質增強）效果加上景深效果，從而提高立體感，如此可為終端消費者帶來沉浸式的觀賞體驗。

聯發科的5G新雙通擁有彈性架搆、覆蓋更廣的優勢，擁有全時雙通跟分時雙通這兩種彈性架搆，除了5G主要的頻段，還有一些4G的頻段，整體而言可以支持100種以上的頻段組合，包括SA（SA+SA和SA+LTE）、NSA（NSA+LTE）、LTE（LTE+LTE）等。網路性能方面，新雙通技術可實現一卡通話，另一張卡暢享低時延、高速率的網絡連接。在雙卡同頻段下，全時雙通比分時雙通網速快30%以上。

根據實測數據，採用聯發科5G雙通技術時，當在一卡通話時，另外一張卡在正常的5G網絡環境下上網時，實測網速可以高達500Mbps；時延方面，一卡通話，另外一卡在遊戯時的時延可以低至50ms。

聯發科表示，任何一項新技術在推廣或落地的過程中，都是體驗為本，我們必須要做好足夠的體騐，這樣在使用者接觸新技術的時候才會有正確的認知，並且了解其真正的價值。目前，只有聯發科的新雙通能夠做到在三種不同的維度，在整個新雙通的賽道中都保持技術領先，並且有更出色的體驗。

三項提升：WiFi、藍牙和導航

WiFi技術、藍牙音頻技術和導航定位技術是影響智能手機用戶體驗的三項重要技術，聯發科能在全球智能手機晶片領域取得如今的成就也離不開該公司在這三大領域的技術布局。

WiFi技術是行動網路之外的另一種主流通信技術，不過在生態層面，兩者存在較大的差別。聯發科指出，行動網路的推動一般是運營商作為主要推動力，因為要完成基站基礎建設以後，才有條件引導市場往新一代的通信技術升級。而Wi-Fi技術的推動者角色則是非常多元的，一方面傳統運營商需要提供固網服務，另一方面還需要企業用戶，優先響應新的技術標準，最後還要有消費者對於新技術有敏銳度，嘗試在家庭環境中做新世代技術標準的提升。

聯發科表示，從整體來看，Wi-Fi的基建是需要各方面逐步提升的，在任何時間維度下，人們往往看到的都是多標準Wi-Fi同時共存。這也意味著，每一代Wi-Fi的產品和技術都不可避免的需要做到向前兼容，例如聯發科如今在做的Wi-Fi 7，也需要能夠兼容連接Wi-Fi 4、5、6這些比較舊的標準。

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作為一項通信標準，Wi-Fi技術更新最直觀的便是吞吐率的比拚。聯發科認為，Wi-Fi 7相較於上一代Wi-Fi 6的主流旗艦手機，可以達到2.7倍吞吐率的提升。這個吞吐率的提升是基於多種技術的曡加所達到的效果。在帶寬層面，Wi-Fi 7則開放到了320MHz，相對於Wi-Fi 5、Wi-Fi 6各有2倍和4倍帶寬擴增的效果。

關於Wi-Fi 7會帶來的用戶體驗提升，在聯發科認為，主要包括更快、更穩和更高效。所謂的更快，就是在近場短距離的高速傳輸情況下，Wi-Fi 7可以帶來2.7倍的吞吐率，所以在文件分享時會更快速、更方便。所謂更穩，則是在多用戶的遊戯環境中，Wi-Fi 7可以讓時延通過MLO技術大幅降20%。最後是更高效，即網路效率的提升，其解決了環境上有噪聲的問題，當通道存在一些排擠或者通道無法使用的情況下，MRU（Multiple Resource Unit）這個技術可以讓網絡的通道效率大幅拉高，從而更高效。

聯發科自 Wi-Fi 7 標準誕生以來一直積極參與研發，是首批採用該技術的企業之一，推動Wi-Fi 7技術邁向更廣闊的市場發展前景。在這項技術的開發上，相較於以前的Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6，公司在業內又趨近於更領先的地位。

聯發科第二項助力用戶體驗提升的技術是基於智能手機的無線藍牙音頻解決方案，通過藍牙高帶寬技術和可支持更高採樣率的高清藍牙音頻編碼器，聯發科助力無線藍牙耳機連接智能手機時，也能還原呈現高音質。

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聯發科指出，從以前的外放喇叭、有線耳機，到如今的深入式無線耳機成為手機用戶體驗音樂的主要途逕，音樂串流佔領整體唱片行業市場，從2015年到2021年整體佔比都在逐年增高。2021年已經達到65%的比例情況下，預計串流音樂佔整體唱片行業佔比的趨勢還會逐年提升。

不難發現，不論是Apple Music還是Amazon Music HD，今年都已經開始往高單元率和高採樣率24bit／192KHz這樣的音樂格式去擴展。對比傳統CD的數據量，預期24bit／192KHz這樣的格式可以保留更多原始音樂整體的細節，給用戶帶來高度細節和高動態的音樂體驗。

要在無線藍牙耳機上連接手機體驗到24bit/192KHz這樣的高保真藍牙音頻，聯發科認為需要在藍牙技術上解決兩項問題，一是拓展高帶寬的技術，提升環境的抗乾擾能力。二是需要搭配高高清的藍牙音頻編解碼器，才能還原去呈現24bit/192KHz音源的內容，所以會需要Hi-Res Audio這種高清的壓縮編解碼技術，去還原整個音質的內容。

關於高保真藍牙音頻的規劃，聯發科期待在2023年能提供更高吞吐量，對比傳統藍牙3Mbps這樣的技術，能夠達到8Mbps的吞吐量，在更高的吞吐量下面能夠支持24bit／192KHz這樣的規格，從而完美還原到串流音樂高音質的服務內容，在藍牙耳機端也能體驗到這樣的高清音質的格式。最重要的是，聯發科將建立開放生態圈，適配各大主流的藍芽晶片平台，解決用戶痛點，讓更多智能手機用戶暢享高音質帶來的美妙聆聽體驗。

聯發科分享的最後一項提升智能手機用戶體驗的技術升級是高精度導航技術，聯發科預測，2023年旗艦手機的趨勢是支持第三代北鬭導航系統 B2b、伽利略定位系統 E5b等新型衛星信號，而要做到高精度定位和導航，就需要利用到微機電傳感器和GNSS技術的融合，也就是聯發科提出的MPE (MEMS-sensor Positioning Engine) 融合技術，使用手機上的微機電傳感器（加速器、陀螺儀、磁力計）融合全球衛星導航系統，讓用戶在隧道或其他被遮蔽的場景中，依舊擁有更直、更快的定位和定位持續時間更長的導航體驗。

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聯發科介紹稱，MPE技術能夠廣泛運用於駕駛（包括車道辨識）、步行與跑步等智能手機用戶日常導航應用場景。

通過本次的技術分享，不難看出，聯發科的每項技術都是基於用戶的實際需求，以解決用戶痛點為起點、以提升用戶體驗為過程、以為用戶創造美好生活為終極目標來發展的。這是聯發科能夠8個季度領跑全球智能手機AP／SoC晶片組出貨量背後的硬邏輯，因為這家科技公司在探索前沿技術的同時，更注重於用戶和市場的反餽，這使得下一代天璣旗艦晶片的表現備受期待。

「科技的主要功能是服務於人類」。放眼古今中外，如果只是一味地追求創新，而不貼合實際落地場景，則這些所謂的新技術最終只會是一副空殼。只有像聯發科這樣，順應市場需求，始終以提升用戶體驗為本的科技公司，才能夠打造出能夠推動社會發展和進步的實用派新技術。

技術先行，產品落地，第四季度進入各家晶片廠商發布旗晶片的時間點。通過這次溝通會，我們看到了聯發科非常紥實的技術功底和超廣的前瞻布局，期待下一代天璣旗艦晶片盡快發布，天璣9000系列可以說是今年性能最強的安卓旗艦晶片，屆時看看天璣9000的下一代能帶來怎樣的驚喜。