毅嘉Q3獲利創今年新高 車用營收占比逾六成

毅嘉（2402）今（14）日舉行法說會，公布第3季稅前盈餘1.31億元，創今年新高，累計前3季稅前盈餘在業外匯兌收益挹注下達2.9億元，超過去年全年獲利，並創近八年同期新高。毅嘉執行長曾恭勝表示，來自車用營收占比已逾六成，未來仍將持續深耕車用市場，並擴大在中國以外的市場布局。預測第4季營收仍將較第3季成長，明年營運可望有雙位數成長。

曾恭勝指出，毅嘉近年聚焦車載顯示集成系統，目前占營收比重達62%，將以提供智慧座艙所需的元件為主，另外透過新技術的開發，集合電子件及機構件，可以提供客戶機電整合半模組產品。預測明年車用市場仍有新客戶加入，既有客戶也將新增半模組訂單。同時因應客戶希望在當地供貨，毅嘉目前在北美、歐洲都有現成的廠房及土地，未來將視客戶的需求進行投資，預估未來三年資本支出將陸續投入約20億元。

在全球布局上，曾恭勝表示，台灣廠為研發中心，除了有細線路的產線及開發散熱材料與機材新技術，為產品轉型打好基礎；蘇州廠定位成車用產品製造中心，機構件也是在蘇州廠製造，未來會有半模組的組裝；中山廠是穿戴產品的製造中心，隨客戶展開元宇宙布局，也會延伸到AR／VR產品；馬來西亞廠則是東南亞製造中心，隨5G通訊所需的機構件增加，明年會有較大的投資。