快訊

涉殺馬籍女大生凶嫌醒了！1理由無法偵訊 檢警4方向調查

遭中選會踢出名單 謝和弦3點聲明曝動向：訴願不成選立委

毅嘉Q3獲利創今年新高 車用營收占比逾六成

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

毅嘉（2402）今（14）日舉行法說會，公布第3季稅前盈餘1.31億元，創今年新高，累計前3季稅前盈餘在業外匯兌收益挹注下達2.9億元，超過去年全年獲利，並創近八年同期新高。毅嘉執行長曾恭勝表示，來自車用營收占比已逾六成，未來仍將持續深耕車用市場，並擴大在中國以外的市場布局。預測第4季營收仍將較第3季成長，明年營運可望有雙位數成長。

曾恭勝指出，毅嘉近年聚焦車載顯示集成系統，目前占營收比重達62%，將以提供智慧座艙所需的元件為主，另外透過新技術的開發，集合電子件及機構件，可以提供客戶機電整合半模組產品。預測明年車用市場仍有新客戶加入，既有客戶也將新增半模組訂單。同時因應客戶希望在當地供貨，毅嘉目前在北美、歐洲都有現成的廠房及土地，未來將視客戶的需求進行投資，預估未來三年資本支出將陸續投入約20億元。

在全球布局上，曾恭勝表示，台灣廠為研發中心，除了有細線路的產線及開發散熱材料與機材新技術，為產品轉型打好基礎；蘇州廠定位成車用產品製造中心，機構件也是在蘇州廠製造，未來會有半模組的組裝；中山廠是穿戴產品的製造中心，隨客戶展開元宇宙布局，也會延伸到AR／VR產品；馬來西亞廠則是東南亞製造中心，隨5G通訊所需的機構件增加，明年會有較大的投資。

毅嘉 布局 營收

延伸閱讀

擴增電池容量與加強數位體驗　Lexus 發表 23 年式 UX 300e

絕美惆悵！玩家MOD神還原《電馭叛客：邊緣行者》露西舊公寓 完結重遊我們說好不哭

《電馭叛客2077》模組還原「神機錯亂」癲狂狀態 救回人性可打一針神經阻斷劑

麗清第三季營收飆16.96億元 締造歷年單季新高

相關新聞

鴻海科技日下周二登場 今再釋出電動車亮相預告片

鴻海（2317）2022年科技日（HHTD22）將在下周10月18日登場，包含電動皮卡「Model V」、城市跨界小休旅...

鴻海科技日活動倒數 三款新車一次亮相影片出爐

倒數4天 ，鴻海（2317）今（14）日表示，HHTD22鴻海科技日即將來臨！再過幾天，由鴻海自行設計開發的MODEL ...

半導體新賽道／台灣發展第三代半導體還有優勢嗎？ 他引小朋友守則說：不晚

台灣近幾年在第三類半導體領域的投入愈來愈大，專利也愈來愈多，目前上中下游都已有重量級的半導體公司介入，如前端製造的台積電、環球晶、漢民、嘉晶、漢磊等，在下游則有鴻海、台達電布局電動車市場。

半導體新賽道／美國「矽」同盟卡脖子 中國突圍就靠第三代半導體？

「這次在美國為首的晶片四方聯盟（Chip4）步步進逼下，中國大陸的處境有點四面楚歌，不過，即使大陸退到了江東，也絕對不會自刎，它會傾蠻荒之力東山再起。」長年關注全球半導體發展的工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨，提出了他的觀察。

半導體新賽道／台積電、鴻海爭相投入 第三代半導體的「小生意」為何突然火紅？

第三代半導體近期再成熱門話題，隨著電動車、低軌衛星、風力發電等新領域應用需求大爆發，包括台積電、環球晶、鴻海等科技大咖，也開始布建過去這塊不起眼的「小生意」。到底第三代半導體是在夯什麼？未來有機會撼動半導體界長年建立的「矽典範」嗎？

不想被機器取代？唐鳳工作之道：學習成為「無用之人」

二○三○年之前，全球每十六人當中，就有一人必須轉換職業才有工作，將近一半的工作者必須學習新技能才能保住飯碗，人工智慧時代，唐鳳為什麼要大家學習讓自己成為「無用之人」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。