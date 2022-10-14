台達電參與美能源部專案計畫 400kW電動車極速快充登場

台達電（2308）（14）日宣布於美國底特律發表搭載第三代半導體SiC MOSFET為基礎之固態變壓器（Solid State Transformer, SST）的新一代400kW極高速電動車充電設備，提供領先業界高達500安培的充電電流，此為與美國能源局合作研發計畫的具體成果。

研發計畫中其它合作夥伴包括通用汽車集團、DTE Energy、NextEnergy、維吉尼亞理工學院暨州立大學電力電子實驗中心和American Center for Mobility，皆出席今日活動，分享對台達極速快充方案的願景，通用汽車亦展示旗下頂級電動貨卡GMC Hummer EV，顯示台達已成為北美電動車製造商的最佳合作夥伴，以創新科技加速低碳交通、推動永續城市。

台達美洲區總裁黃彥文表示，這次跟GM、NextEnergy、DTE Energy、American Center for Mobility 等夥伴合作參與美國能源部的專案計畫，讓台達有機會透過自身在能源管理、電動車動力與充電等關鍵系統的傑出研發實力，打造放眼未來的電動車充電基礎設施，台達已在全球市場提供超過150萬具電動車充電設備。

GM汽車集團電氣化策略總監Tim Grewe表示，未來GM邁進全電動產品的過程，也將繼續與台達合作。DTE Energy技術經理Richard Mueller指出，台達極速快充的關鍵技術在於充電樁能直接與中壓配電電網相連，這使DTE及其它合作夥伴深入了解如何將日益增加的電動車快充設備安全地整合到電網中。

NextEnergy執行長Jim Saber表示，NextEnergy很榮幸協助台達及合作夥伴們充電設備佈建的選址分析，並支援台達極速快充的初步測試。American Center for Mobility執行長Reuben Sarkar認為，電動車車主需要更高的充電效率，由ACM的電力基礎設施支持的台達400 kW極速快充體現電動車充電的未來前景。

台達電在全球擁有超過70個研發中心，包括美國密西根州Livonia的台達汽車研發中心和位於北卡羅萊納州Raleigh的Research Triangle Park電力電子實驗室。憑藉長期耕耘電力電子核心技術的高度競爭力，此次台達全球研發團隊所開發的400kW極速電動車充電設備，採用三相13.8 kVac中壓接入，並搭載SiC MOSFET之SST，不僅具備領先市場的500A充電電流，更將電網到車的能量轉換效率提高達96.5%，且系統的重量僅傳統直流快充的1/4。

此外，新一代 SST技術為智慧電網應用提供了穩定電壓和改善電能質量的無功功率補償；HVDC電源架構亦可與再生能源或儲能系統相連，有效降低一次多台電動車充電時對電網的衝擊。