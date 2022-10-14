台灣電路板國際展會26日登場 台積電、高通參與研討會

台灣電路板產業協會今（14）日預告，第二十三屆台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show 2022) 與「第十七屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT 2022)將於10月26日至28日在台北南港展覽館一館盛大展開。今年展慧聚焦高值低碳與持續推動三展合一打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，完整呈現電子製造業生態鏈，成為台灣最具指標性的電子展覽盛會。期間舉辦IMPACT研討會包含台積電（2330）、高通、瑞昱等主管出席，打造台灣橫跨上游材料、電路板、半導體、封裝測試國際級研討會。

主辦單位說明，此次「2022台灣電路板產業國際展覽會」再度攜手與「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」，戮力提供全方位且完整的電子產業及電路板製程解決方案，為台灣電子產業提供一個「全球電子產業高階製造核心基地」 而努力。

統計顯示，今年展會匯聚超過450家全球電路板品牌、1,286個展位外，更聚焦「淨零碳排」、「載板與高階電路板」、「高值新材料」、「智動化」、「SMT」等面向，結合展會期間永續低碳、智慧製造等多場論壇，如5G租賃專網新商模、台灣PCB永續發展論壇、智造創新論壇、PCB智慧系統數位資訊模型研討會等。

主辦單位指出，為開放國境後並將吸引國外訪客來台，主辦單位將做好準備，接待全球參觀者提供全方位且安全的電路板產業專業展覽會。

另外展會期間將舉辦「第十七屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT)，由IEEE EPS-Taipei、iMAPS-Taiwan、ITRI及TPCA共同主辦，並以「IMPACT on Empowered Edge Computing」為主題，探討5G、AI、HPC等智慧科技下的封裝與電路板前瞻技術探討，擘劃異質整合、市場趨勢、內埋基板等特別論壇，邀集近190篇來自全球聚焦先進技術的研究發表，輔以虛實並進方式，增強國內外產、學、研之前瞻研發能量。

主辦單位指出，今年IMPACT將有矽品、南亞塑膠、日月光、阿托科技、英特爾、萬億等知名企業論壇，台積電李錦興資深處長、高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰先生、瑞昱半導體黃依瑋副總經理、昭和電工材料 Hidenori Abe處長以及Prismark 姜旭高博士將有主題演講，並且連續兩年舉辦IEEE-EPS 論壇，邀請到英特爾、全科科技與華邦電子等封裝領域精英跨海連線。