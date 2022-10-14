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宏碁綠化地球 打造固碳造林示範場域

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
2022年宏碁展開綠化地球行動，在北台灣最大的綠電園區-渴望園區進行植樹造林計畫。業者提供
2022年宏碁展開綠化地球行動，在北台灣最大的綠電園區-渴望園區進行植樹造林計畫。業者提供

2022年宏碁（2353）展開綠化地球行動，在北台灣最大的綠電園區-渴望園區進行植樹造林計畫，將園區內原為雜草林之國土保育用地，種植固碳效益高的台灣原生種相思樹，透過閒置場地的再利用創造綠循環，藉此「固碳造林示範場域」，號召業界參與，帶動植樹減碳風氣!!同時也舉辦「綠動心生活」一日體驗活動，凡購買全系列Vero環保產品或Aspire 5/7指定筆電，皆可上網登錄，立即享有金級環保旅館-渴望會館一日綠生活之旅。

面對地球資源不斷減少的情況，宏碁全球力行循環永續、淨零排放任務，號召大家用實際植樹行動打造循環生態系，台灣是首站，接下來的行動將陸續於全球各區展開。

本次活動是透過宏碁集團旗下具有金級環保標章認證的環保旅館-渴望會館協作，花了三周的時間進行整地、植樹、造林，使閒置的土地得以再次利用， 0.5公頃相思樹，未來可達到年減碳190公噸，用實際行動幫助地球再呼吸。

宏碁台灣區同仁也一同參與完成此次植樹活動，雖然天氣很熱，但每個人都覺得十分有意義。這次種植台灣常見樹種-相思樹，具高固碳量又可綠化、美化環境、降低噪音，讓身心愉悅。

宏碁 環保 減碳

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