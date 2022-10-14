鴻海科技日下周二登場 今再釋出電動車亮相預告片

鴻海（2317）2022年科技日（HHTD22）將在下周10月18日登場，包含電動皮卡「Model V」、城市跨界小休旅「Model B」以及「Model C 量產版」的預告片，而3台新車一次排排站，最新畫面今（14）日也搶先曝光，刷新電動車新聲量。

鴻海官方臉書今日公開鴻海科技日的35秒預告片，並寫到「引頸期盼，蓄勢待發！倒數4天，HHTD22鴻海科技日即將來臨！再過幾天，由鴻海自行設計開發的MODEL V、MODEL B及MODEL C量產版，將首度登場與大家見面，你們最期待哪一台電動車呢？」

由鴻海自行設計開發的第一台電動皮卡車MODEL V藍色亮眼的外觀，加上特殊造型的車燈，具有未來電動車高科技之感，傳統的排檔桿也打造成隱藏旋鈕式排檔，車頭則有菱形花紋設計，顏值超高，影片中MODEL V穿梭在樹林中，城市跨界小休旅Model B 具有紅色亮眼的外觀以及特殊造型的車燈造型，其車外動態顯示，能透過車身4個角落以及廠徽處的顯示幕向外界互動，顯示如行進方向或禮讓行人等資訊，具有未來電動車高科技之感。

鴻海今年科技日將釋出Model C量產版，並和納智捷合作，以Model C原型推出7人電動休旅「n7」。Model C僅4.64公尺的車長卻擁有2.86公尺的軸距，提供5+2人座的寬敞舒適空間以及豐富的置物空間配置，且Ｍodel C搭配0.27低風阻造型設計，在性能版本0到100公里加速度僅需3.8秒，並提供700km的長續航力。而「Model C 量產版」升級後性能將再進化。