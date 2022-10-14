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網購標榜「當天出貨」 卻慣性推延 公平會罰開15萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會委員會議通過，三個小公主商行在蝦皮商城銷售「小米移動電源3」商品，廣告宣稱「現貨 當天出貨」，實際上另以別的商品替代出貨，違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣15萬元罰鍰。

公平會表示，消費者在網路購物時，有時會看到廣告宣稱「現貨 當天出貨」等文字，給人印象是消費者下訂單後，便可以較快速取得商品，但等到下單後，消費者卻遲遲未收到商品，而賣家也以各種理由拖延出貨，讓消費者賠了金錢及時間，消費感受不愉快，公平會提醒網路賣家，如果要標榜「現貨 當天出貨」，必須秉持充分備貨原則，若是慣性推延出貨將會有違反公平交易法廣告不實之規範。

公平會調查發現，三個小公主商行因上游供應商產品更替之故，故自110年8月10日起已無「小米移動電源3」庫存以備出貨，然而該商號在廣告上卻仍持續銷售「小米移動電源3」商品，並宣稱「現貨 當天出貨」，實際上則另以「小米行動電源50W」替代出貨，已與廣告宣稱銷售之商品不符，亦無庫存以備當天出貨，期間自110年8月10日至111年7月12日止長達近1年，並非偶發性買賣契約給付不能或給付瑕疵等消費爭議事件，已違反公平交易法第21條第1項規定，因此處罰15萬元。

廣告不實 公平會 小米

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