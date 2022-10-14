快訊

護航？高端疫苗多次延交貨 衛福部遲不罰

我輸美蝴蝶蘭帶「雜草」遭退 若失去美國市場影響甚鉅

CPI似已見頂…美股道瓊下挫後反彈1500點 收漲827點

美晶片管制殺到台積電？王美花：影響不那麼大

聯合報／ 記者黃有容／美國華府即時報導
經濟部部長王美花（左）、駐美副代表王良玉（右）。記者張文馨／攝影
經濟部部長王美花（左）、駐美副代表王良玉（右）。記者張文馨／攝影

外界評估美國新晶片出口管制措施，恐怕影響台積電總營收約5%到8%，台股近期也狂跌不止，經濟部長王美花美東時間13日於雙橡園記者會中指出，台積電因為技術很好，有生產高階晶片的能力，相信IC設計業者在找到其他買主後，仍會找台積電代工，很多人不了解其中狀況，就認為台積電會有損失，其實影響並不那麼大。

王美花指出，美國新的晶片出口管制，台積電南京廠已經按照美國規定，申請到一年豁免。

另外，外界認為這會影響台積電營收，王美花分析，該出口管制是對用在AI、高效運算上的高階晶片限制，台灣IC設計業者「其實還做不到這樣的設計」，且消費電子類如iPhone等，也不在此限制範圍。也就是說，單純用在AI、高效運算上的部分，據經濟部了解，數量並不多，影響不是那麼的大。

她也表示，台積電在IC設計業者設計高階晶片後，接單代工生產。由於台積電技術很好、有能力生產這樣的高階晶片，她相信以這樣的實力，IC設計業者如果找到其他買主，仍舊會請台積電代工，未來會有其他新客戶來用，訂單還是會存在，「好像第一時間很多人不知道這樣的關係，就覺得占比很高，好像就有損失，其實不是這樣」。

台積電 IC設計 晶片

延伸閱讀

經濟部長王美花：大陸鎖台將傷害東亞

台美科技合作 簽七項MOU

台灣形象展 催動夥伴關係

台美產業夢幻隊 三面向結盟

相關新聞

南京廠取得1年授權 台積豁免美中晶片戰

美國商務部日前宣布對中國大陸祭出新一波晶片及設備出口管制措施，重創全球半導體產業，為避免新措施引發斷鏈危機，美方給予南韓...

俄烏戰、通膨影響增產 台積再砍資本支出

台積電昨天公布第三季財報，營收、毛利率及每股純益等五大財務指標都創新高，公司也釋出明年營收仍可持續成長，但受到總體經濟不...

歐洲拚半導體自給自足 德媒：台積擬赴德國設廠

中央社引述德國「資本雜誌」（Caiptal）報導，台積電正考慮在德國半導體聚落德勒斯登一帶設廠，預計十月就會派團前往考察...

台積：半導體明年恐衰退

台積電昨（13）日召開法說會，釋出第4季美元營收均值微幅季增0.4%、持平第3季表現，雖仍有機會再挑戰新高，但成長幅度轉...

台美科技合作 簽七項MOU

經濟部長王美花率團赴美，13日在美國舉辦的台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC），一舉簽下七項合作備忘錄（MOU），包括...

解讀台積法說／避談美中晶片戰 明年5、3奈米混合生產秀技術力

台積電13日舉行第3季法說會釋出三大優勢：技術領先、完整生態系及客戶信賴，向法人保證明年營收仍有信心維持成長，不過對於當前美中晶片大戰對全球半導體產業，尤其是對中國大陸的衝擊，台積三緘其口，讓法人陷入十里迷霧。據了解，台積明年將展現在先進製程高度彈性的能力，這將是台積營運上的利器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。