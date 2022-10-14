美晶片管制殺到台積電？王美花：影響不那麼大

外界評估美國新晶片出口管制措施，恐怕影響台積電總營收約5%到8%，台股近期也狂跌不止，經濟部長王美花美東時間13日於雙橡園記者會中指出，台積電因為技術很好，有生產高階晶片的能力，相信IC設計業者在找到其他買主後，仍會找台積電代工，很多人不了解其中狀況，就認為台積電會有損失，其實影響並不那麼大。

王美花指出，美國新的晶片出口管制，台積電南京廠已經按照美國規定，申請到一年豁免。

另外，外界認為這會影響台積電營收，王美花分析，該出口管制是對用在AI、高效運算上的高階晶片限制，台灣IC設計業者「其實還做不到這樣的設計」，且消費電子類如iPhone等，也不在此限制範圍。也就是說，單純用在AI、高效運算上的部分，據經濟部了解，數量並不多，影響不是那麼的大。

她也表示，台積電在IC設計業者設計高階晶片後，接單代工生產。由於台積電技術很好、有能力生產這樣的高階晶片，她相信以這樣的實力，IC設計業者如果找到其他買主，仍舊會請台積電代工，未來會有其他新客戶來用，訂單還是會存在，「好像第一時間很多人不知道這樣的關係，就覺得占比很高，好像就有損失，其實不是這樣」。