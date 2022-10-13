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智原支援三星14奈米LPP製程IP 上架三星SAFE IP平台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
智原總經理王國雍。圖/智原提供
智原總經理王國雍。圖/智原提供

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原（3035）今日宣布其支援三星14奈米LPP製程的矽智財（IP）已在三星SAFE IP平台上架，提供三星晶圓廠客戶採用。

智原表示，此次發表的鰭式場效電晶體（FinFET ）IP組合，包括LPDDR4/4X PHY、MIPI D-PHY、V-by-One、FPD-link、LVDS I/O、ONFI I/O與記憶體編譯器，皆經過晶片製作驗證且已實際應用在單晶片（SoC）專案中。

智原表示，新上市的三星14奈米IP矽智財，繼承其多元應用的ASIC設計經驗，將用於邊緣人工智慧（AI）、超高畫質顯示器、多功能事務處理機與網路應用等，適用於需要提升資料傳輸效能的各式應用，並提供客戶具有成本效益的設計優勢。

此外，所有高速介面IP均經過子系統整合驗證，包含PHY實體層電路、連結層控制器及軟體驅動程式等，可加速SoC晶片開發且降低客戶整合風險。

智原營運長林世欽表示，智原的14LPP應用專屬IP提供客戶便捷的FinFET晶片開發途徑。智原豐富的成功案例經驗涵蓋廣泛製程的各種應用。為滿足客戶的技術規劃與製程轉移需求，公司會持續開發FinFET IP解決方案以協助客戶加快產品上市時間。

智原 IC設計

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