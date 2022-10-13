快訊

比分Live／U23五局上對手九棒二壘打攻兩分超前 中華1:2哥倫比亞

剛邊境解封…國外再冒新變異株 專家籲國人積極做「這件事」

士林爆情殺案！女疑遭勒斃陳屍屋內 男友涉重嫌警緝凶中

OVO啟動品牌家族 三款影視與家用3C上群募平台預購

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

從投影電視起家，串流機上盒業者OVO啟動「品牌家族」策略，去年推出高性價比投影機子品牌 Warpple，今年再發表小家電子品牌幫康（Bongcom），以及保障型群眾募資平台 Hihibox（嗨嗨盒子）。三品牌的產品都在Hihibox平台聯手發布新品預購。

OVO創辦人暨執行長吳有順在OVO新產品開發期間辦群眾募資，以超低預購價邀請消費者贊助新品研發量產，並以此收集消費者意見研發新品。目前OVO新旗艦電視盒B9，訴求「我的百變電視」，一款智慧電視盒能開機自動打開正在追的App與上次灣觀看串流頻道，直投筆電手機螢幕。支援 4K HDR、2GB DRAM、16GB Flash、Ethernet、雙頻 WiFi 與藍牙語音遙控器。上市售價 2,380 元，較前一代B8旗艦機 2,980元具競爭力，預購價1,388 元。

子品牌Warpple 720P智慧投影機LS1，訴求「全民百吋劇院」，一款手掌大小、影音內容豐富、支援四點梯形校正與側投，以及人人都買得起的高畫質智慧投影機。上市售價 4,690 元，贊助預購2,990元。

幫康頂規冷暖循環扇AB1，訴求「地表最強冷暖循環扇」，一款整合3D球型擺頭、強力12M風距、ECO智慧控溫，以及專利快暖風罩的頂規冷暖循環扇。上市售價 5,980 元，性價比高於要價近萬元的大廠冷暖風扇及性能有限的低價冷暖循環扇，現在贊助預購只要3,680元。

電視盒 群眾募資

延伸閱讀

《蒼蘭訣》尊上退位！王鶴棣「新歡是美女記者」　女追男反向狂撩，霸總西裝控狂歡吧

李鐘培任影一執行長

釜山亞洲內容市場大突破！文策院特辦專場推介臺灣IP轉譯、設創投獎項吸引國際合製機會

SIE全球工作室負責人透露 與FromSoftware合作遊戲改編影視的願景

相關新聞

台台併有「階級差」 員工能獲得公平待遇嗎？

市場矚目的台灣大（3045）合併台灣之星聽證會9月29日登場，但要合併的雙方感情疑似不太和睦。台灣大一開場就強調是「拯救垂危的台灣之星」、做公益；台灣之星總經理賴弦五自我介紹是「垂危事業總經理」，他強調，台灣之星買的是大業者挑剩的頻寬，做到市場第四，讓用戶有更多「無陷阱」的資費選擇，左批台灣大、右批中華電信（2412），毫不示弱。

全台知名財神廟也發NFT，元宇宙開闢另類「潮」聖路

全台不少大型宮廟近來紛紛展開數位轉型，舉凡，今年起武德宮發行NFT（非同質代幣），北港朝天宮則在Meta、文策院、XRSPACE等跨界加持下，宣布要打造「台灣文化元宇宙」，讓科技為宗教信仰打造一條新「潮」聖之路。

台積電下修全年資本支出預期 預計全年銷售額增長約30％

集微網消息，據媒體報導，台積電預計第四季度銷售額199億美元至207億美元；預計第四季度毛利率59.5％至61.5％，外界預估57.9％。預計2022年銷售額以美元計價增長30%左右。台積電預計全年資本支出360億美元...

台積電估Q4營收將達199-207億美元 毛利率為59.5-61.5％

集微網消息，台積電財務長黃仁昭在今（13）日的法說會上指出，台積電估計今年第4季美元營收約199-207億美元，平均值換算0.4%季增幅，在新台幣兌美元31.5假設基礎上估計毛利率59.5-61.5%，營業淨利率49-51%...

工研院一日限定開放 首度公開讓民眾體驗AI新科技

工研院光復院區將在10月15日首度敞開大門，面向公眾開放參觀AI技術，有超過30項AI技術，涵蓋元宇宙、自駕車等，可以讓...

台積電高雄廠將調整先切入28奈米

台積電 (2330）總裁魏哲家今 (13) 日主持法說會表示，受到7、6奈米產能利用率將下滑，台積電將同步調整高雄廠產能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。