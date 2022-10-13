OVO啟動品牌家族 三款影視與家用3C上群募平台預購

從投影電視起家，串流機上盒業者OVO啟動「品牌家族」策略，去年推出高性價比投影機子品牌 Warpple，今年再發表小家電子品牌幫康（Bongcom），以及保障型群眾募資平台 Hihibox（嗨嗨盒子）。三品牌的產品都在Hihibox平台聯手發布新品預購。

OVO創辦人暨執行長吳有順在OVO新產品開發期間辦群眾募資，以超低預購價邀請消費者贊助新品研發量產，並以此收集消費者意見研發新品。目前OVO新旗艦電視盒B9，訴求「我的百變電視」，一款智慧電視盒能開機自動打開正在追的App與上次灣觀看串流頻道，直投筆電手機螢幕。支援 4K HDR、2GB DRAM、16GB Flash、Ethernet、雙頻 WiFi 與藍牙語音遙控器。上市售價 2,380 元，較前一代B8旗艦機 2,980元具競爭力，預購價1,388 元。

子品牌Warpple 720P智慧投影機LS1，訴求「全民百吋劇院」，一款手掌大小、影音內容豐富、支援四點梯形校正與側投，以及人人都買得起的高畫質智慧投影機。上市售價 4,690 元，贊助預購2,990元。

幫康頂規冷暖循環扇AB1，訴求「地表最強冷暖循環扇」，一款整合3D球型擺頭、強力12M風距、ECO智慧控溫，以及專利快暖風罩的頂規冷暖循環扇。上市售價 5,980 元，性價比高於要價近萬元的大廠冷暖風扇及性能有限的低價冷暖循環扇，現在贊助預購只要3,680元。