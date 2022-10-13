台積電估Q4營收將達199-207億美元 毛利率為59.5-61.5％
集微網消息，台積電財務長黃仁昭在今（13）日的法說會上指出，台積電估計今年第4季美元營收約199-207億美元，平均值換算0.4%季增幅，在新台幣兌美元31.5假設基礎上估計毛利率59.5-61.5%，營業淨利率49-51%。
據台媒《經濟日報》報道，黃仁昭表示，台積電為了應對2023年的成本上升壓力將持續推動價值的銷售，長期毛利率53%以上仍可實現。
據悉，台積電第三季度銷售額為6131.4億元新台幣，淨利潤為2809億元新台幣，毛利率60.4％。以製程來分，台積電第三季7奈米及更先進製程佔晶圓總收入的54%，其中5奈米製程的佔比為28%，7奈米佔比 26%。另外，16奈米12%，28奈米10%。
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