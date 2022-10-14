2022創博展實體回歸 各國聚焦半導體

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「今年特別將10家頂尖半導體公司聚集，讓世界看到台灣半導體創新成果！」2022台灣創新技術博覽會13日開幕，國科會主委吳政忠致詞時說，過去受疫情影響，創博會都是以線上+實體並行，今年恰逢國門13日開放，將以盛大實體展強勢回歸。他也提到，展區內有半導體專區、永續科技館，讓外界看到台灣半導體實力。

我半導體各國關注

吳政忠表示，今年展覽將是疫情以來首次全面實體展出，展區中有政府跨部門10個部會、各大學與研究機構的發明成果，內容主要含括新冠疫情研究、氣候變遷等多樣創新科技。

他說，今年創博會以虛實整合的方式辦理，展區規劃「創新領航」、「未來科技」、「永續發展」等三大主題館及「發明競賽區」，並在創新領航館中首度設立「半導體專區」，號召台積電、聯發科、日月光、瑞昱等10家半導體指標大廠共襄盛舉，將最新技術分享給全世界。

聚焦疫情與氣候

農委會主委黃金城說，疫情與氣候變遷對台灣影響很大，農委會也因此改變許多研究的領域，包括投注更多心力在種苗研究、廢棄物回收等。現場也有廠商將台灣如甘蔗渣等農用廢棄物，透過粒化作成小顆粒，再透過不同製程做成環保餐具、鞋子等多樣商品。

另外也有廠商透過創新奈米金屬科技，讓銅線更容易接合，未來可協助電動車行駛更有效率；成功大學的團隊則研發出特殊塗料，可以塗在葉子上，在沒有光的環境讓植物自行發光以外，也增加植物固碳效率40.6%，結合景觀與減碳的應用。

1.2萬件創新產品

展區共有超過1.2萬件創新產品，包括軍用外骨骼、精準運動科技、VR復健技術、區塊鏈養殖技術、超音波肝臟診斷系統等，領域含括智慧醫療、電動車、無人機、國防科技等。

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