快訊

蔡壁如論文遭認定違反學術倫理 德明科大撤銷碩士學位

日觀光巴士富士山附近翻覆 1人心肺停止、30多人輕重傷

高鐵台中站傳搶案！交易虛擬幣200萬現金遭劫 警逮1人偵辦中

喜迎解封商機 群創AI藥妝科技店要拚國際輸出

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
群創光電總經理楊祥祥（左）與日本舖董事長特助陳睿烽，共同展示AI藥妝科技店成果，要迎接解封商機，拚國際輸出。記者李珣瑛／攝影
群創光電總經理楊祥祥（左）與日本舖董事長特助陳睿烽，共同展示AI藥妝科技店成果，要迎接解封商機，拚國際輸出。記者李珣瑛／攝影

2022 TIE 創新技術博覽會今（13）日於台北世貿展覽館一館盛大展出，群創（3481）光電AI藥妝科技店獲選為工業局2022亮點成果，於創新領航館智慧生活展區首度亮相。

工業局呂正欽副組長表示，新興科技驅動零售業數位韌性競爭力，工業局「智慧生活顯示科技與應用產業策略(SRB)」成功激發台灣解決方案系統整合能量，透過POC、POB驗證，國際輸出，特別是AI智慧解決方案受到美日品牌通路商的重視，助攻營收獲利。

台灣連鎖藥妝約1,300家，其中雙北高達60%，從處方調劑、用藥諮詢至保健百貨一站式購足，搶攻千億藥妝市場，競爭激烈。 日藥本舖九月初導入「AI藥師」解決方案，陳睿烽藥師說，精準行銷增加3成成交率。他指出，消費者自主意識高，婉謝非廣告、人員緊跟商品推銷，群創光電「AI藥師」聰明UI介面，消費者不但長知識，互動沉浸式選購滿足消費者自主選購成就感。

此外，AI藥師搭配魔法貨架，消費者輪廓與動態購買路徑一目了然，提供販促人員及時更新檯帳，不僅省下更換價格卡作業， 更帶來虛實融合銷售(Online Merge Offline)，提升提袋率。日藥本舖迎接國際客來台商機，啟動AI藥師平展及拓點計畫，陳睿烽強調，群創36吋導購屏搭載CMS廣告管理系統，每月印刷DM改成每周影片廣告上刊， 降低印刷增加廣告周營收，也是低碳永續的實際行動。

調研機構GII（Global Information, Inc.）預測，導入5G及AIoT是零售業需要正面以對的議題，全球智慧零售科技市場規模將從2021年的226億美元攀升至2028年的1,343億4,790萬美元，2021-2028年複合成長率為27.7%。

群創光電總經理楊柱祥指出，搭載AI影像辨識與邊緣運算解決方案的智慧顯示螢幕，在藥妝通路是「AI藥師」，在機場免稅店是「AI櫃姐」，透過物聯網技術，創造場域互動應用情境。他表示，將鎖定中高價位、高知識產品的藥妝店，機場免稅店精品店等市場，特別是高齡化、少子化的日本市場，偏愛高品質解決方案，複製台灣場域成功經驗，拚國際輸出，協助場域主精準行銷。

廣告 群創

延伸閱讀

邊境終於解封「0+7」今正式上路 國門邁向疫前常態

0+7入境免居隔上路 台虎迎解封首航班曼谷-桃園旅客

台灣解封 免居家檢疫 全球疫情警示降至2級

影／國境今解封 韓國親子團興奮直衝小琉球

相關新聞

台積電大陸擴充取得美國許可證 南京廠可如期第4季量產

日經新聞報導，在美國公布最新禁令，嚴格限制半導體設備輸中，阻止中國大陸半導體自主化雄心，台積電也獲得為期一年的許可證，可...

Apple神救援鴻海暴衝 九月營收驚天倍增

九月營收全數公告，鴻海繳出令市場驚豔的亮眼成績單，名列所有上市櫃公司之冠，身為蘋果獨家代工廠，蘋果新產品的拉貨效應，就扮演著相當重要的角色；此外，集團旗下子弟兵同樣在蘋果產品熱銷下，迎來強勁成長。

PC冷風吹 唯獨蘋果有光

疫情紅利後ＰＣ產業風光不再，不只晶片大咖的財報顯示慘況，庫存調整和大環境疲軟，甚至將持續影響ＰＣ股Ｑ４和明年營運。

鴻海從零到一成功造車 電動車進入高速成長期

去年電動車銷售再創新猷，全球近十％汽車銷量為電動車；而隨著電動車的生產與銷售加速開展，產業正式進入十年黃金成長期，台廠亦可望同步大啖商機。

台積電真成國家保命符？「世界離不開它」全因這3大優勢 外媒：台灣最後一張王牌

近來地緣政治風險提升，中共軍方動作頻頻，台海局勢成了國際關注的焦點。台積電(2330)創辦人張忠謀日前接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)「60 Minutes」節目訪問時提到，一旦發生戰爭，「台積電會被摧毀，一切都會被摧毀。」而外媒也刊登專文，詳述了台積電之於全世界的重要性，甚至直指張忠謀獨特的重要地位，稱他為「民族英雄」。

大陸電動車拚出海 台廠有機會分食大餅嗎？

大陸電動車出口不斷增長，今年前8月大陸新能源汽車出口已達34.1萬輛，年增97.4%，對汽車出口貢獻率達26.7%。出口增長背後是各家車企拚出海的成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。