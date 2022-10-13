喜迎解封商機 群創AI藥妝科技店要拚國際輸出

2022 TIE 創新技術博覽會今（13）日於台北世貿展覽館一館盛大展出，群創（3481）光電AI藥妝科技店獲選為工業局2022亮點成果，於創新領航館智慧生活展區首度亮相。

工業局呂正欽副組長表示，新興科技驅動零售業數位韌性競爭力，工業局「智慧生活顯示科技與應用產業策略(SRB)」成功激發台灣解決方案系統整合能量，透過POC、POB驗證，國際輸出，特別是AI智慧解決方案受到美日品牌通路商的重視，助攻營收獲利。

台灣連鎖藥妝約1,300家，其中雙北高達60%，從處方調劑、用藥諮詢至保健百貨一站式購足，搶攻千億藥妝市場，競爭激烈。 日藥本舖九月初導入「AI藥師」解決方案，陳睿烽藥師說，精準行銷增加3成成交率。他指出，消費者自主意識高，婉謝非廣告、人員緊跟商品推銷，群創光電「AI藥師」聰明UI介面，消費者不但長知識，互動沉浸式選購滿足消費者自主選購成就感。

此外，AI藥師搭配魔法貨架，消費者輪廓與動態購買路徑一目了然，提供販促人員及時更新檯帳，不僅省下更換價格卡作業， 更帶來虛實融合銷售(Online Merge Offline)，提升提袋率。日藥本舖迎接國際客來台商機，啟動AI藥師平展及拓點計畫，陳睿烽強調，群創36吋導購屏搭載CMS廣告管理系統，每月印刷DM改成每周影片廣告上刊， 降低印刷增加廣告周營收，也是低碳永續的實際行動。

調研機構GII（Global Information, Inc.）預測，導入5G及AIoT是零售業需要正面以對的議題，全球智慧零售科技市場規模將從2021年的226億美元攀升至2028年的1,343億4,790萬美元，2021-2028年複合成長率為27.7%。

群創光電總經理楊柱祥指出，搭載AI影像辨識與邊緣運算解決方案的智慧顯示螢幕，在藥妝通路是「AI藥師」，在機場免稅店是「AI櫃姐」，透過物聯網技術，創造場域互動應用情境。他表示，將鎖定中高價位、高知識產品的藥妝店，機場免稅店精品店等市場，特別是高齡化、少子化的日本市場，偏愛高品質解決方案，複製台灣場域成功經驗，拚國際輸出，協助場域主精準行銷。