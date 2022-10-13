智原推出14奈米IP組合 供貨三星
ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（3035）今（13）日宣布，其支援三星14奈米LPP製程的IP矽智財，已在三星SAFE™ IP平台上架，提供三星晶圓廠客戶採用。
智原表示，此次發表的FinFET IP組合包括LPDDR4/4X PHY、MIPI D-PHY、V-by-One、FPD-link、LVDS I/O、ONFI I/O與記憶體編譯器，皆經過晶片製作驗證且已實際應用在SoC專案中。
智原指出，新上市的三星14奈米IP矽智財繼承其多元應用的ASIC設計經驗，如邊緣人工智慧、超高畫質顯示器、多功能事務處理機與網路應用等，適用於需要提升資料傳輸效能的各式應用，並提供客戶具有成本效益的設計優勢。此外，所有高速介面IP均經過子系統整合驗證，包含PHY實體層電路、連結層控制器及軟體驅動程式等，可加速SoC晶片開發且降低客戶整合風險。
智原科技營運長林世欽表示，智原的14LPP應用專屬IP提供客戶便捷的FinFET晶片開發途徑。智原豐富的成功案例經驗涵蓋廣泛製程的各種應用。為滿足客戶的技術規劃與製程轉移需求，會持續開發FinFET IP解決方案以協助客戶加快產品上市時間。
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