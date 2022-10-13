力積電下修今年資本支出至8.5億美元 降幅逾四成

晶圓代工廠力積電（6770）今（13）日舉行法說會，在景氣反轉、大環境不佳之下，再加上缺工、關鍵機台交機時間遞延，公司主動進行減產規劃，下修今年資本支出，從15億美元下調到8.5億美元，降幅逾四成。

針對資本支出，總經理謝再居說明， 目前銅鑼廠的建廠時程將延宕約半年，主要是受缺工影響，以無塵室與機電工程的施工進度來看，原本預期每日報到工人需要三千多人，但現階段只有一千多人，看起來也會延誤2-3個月。

另外，再加上關鍵機台的交機時程都有延誤，所以銅鑼廠試產時間將會從2023年初，延後明年的第3季底到第4季初，初期是規劃8,500片產能的建置，到2024年下半年才會往上提升到1.8-1.9萬片。