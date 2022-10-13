台積電：未來幾年美元營收將成長15%至20%

半導體雜音不斷，近日更是被看壞。台積電（2330）今（13）日舉行法說會，總裁魏哲家表示，今年美元營收將成長mid-thirties百分比區間（34%至36%），未來幾年將成長15%至20%。

台積電預期，第4季營運可望維持穩定，季營收將約199億至207億美元，以中間值計將季增約0.4%。

法人關心半導體供應鏈持續去化庫存問題，魏哲家說，預期庫存水位在本季達到高峰，自第4季下滑，可能需要2023年上半年才能回到健康水位。他進一步分析原因指出，由於台積電在技術上領先，呼應到高速運算（HPC）等需求，並且一直以來緊密與客戶合作。

魏哲家表示，手機、PC消費市場需求疲弱，第4季產能利用率不會像過去3年一樣高，預期將持續到明年上半年，隨著產業鏈存貨調整，台積電也會調整資本支出；不過，台積電仍認為需求是循環性因素影響，而非結構性因素，預期在明年下半年度將可恢復。