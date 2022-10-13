台積電高雄廠將調整先切入28奈米

台積電 (2330）總裁魏哲家今 (13) 日主持法說會表示，受到7、6奈米產能利用率將下滑，台積電將同步調整高雄廠產能規劃，優先切入28奈米。

台積電7奈米及同家族的6奈米，原本是主力製程主力，第2季營收占比仍達30%，但今年下半年客戶面臨庫存調整，緊急砍單，造成產能利用率銳減，是台積電先進製程最先鬆動的製程，也讓台積電決定今年資本支出踩煞車，資本支出將下修至360億美元。

魏哲家今日面對法人詢時表示，受到手機、PC等部分客戶需求下滑，台積電第4季7奈米及 6 奈米製程投片遞延，影響產能利用率，預估會持續到明年上半年，需要幾季時間回到過去水準。為此台積電高雄廠原訂切入7奈米及28奈米的計畫，也將修正為優先切入28奈米。

魏哲家表示，非結構性需求帶動先進製程需求成長趨勢仍未改變，短期產能利用下滑只是景氣下滑所致，預估修正期會維持到明年上半年，明年下半年7 奈米家族需求會再回升，台積電將透過提供特殊製程，抵銷需求下滑的影響。