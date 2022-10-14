不想被機器取代？唐鳳工作之道：學習成為「無用之人」

二○三○年之前，全球每十六人當中，就有一人必須轉換職業才有工作，將近一半的工作者必須學習新技能才能保住飯碗，人工智慧時代，唐鳳為什麼要大家學習讓自己成為「無用之人」？

二○二一年二月，麥肯錫（McKinsey Global Institute）報告指出，新冠肺炎疫情加速了遠距工作、電子商務及自動化的現有趨勢，在此衝擊下，將有更多工作者受到衝擊而必須轉換職業。其中，由於病毒影響，第一線與人接觸的工作者， 包括餐飲服務人員、店員、辦公室行政人員，更會因為企業加速自動化，將這些工作轉移成線上服務，造成許多第一線工作者的高失業率。

這份報告還指出，疫情前，科技對勞工市場的衝擊，主要集中在中產階級，低薪工作者即使工作被自動化取代，仍可找到下一份工作，例如，家庭看護或是零售業服務人員等等，但疫情改變了人與人之間的距離，許多服務朝線上發展， 將衝擊更多工作者的未來。在二○三○年之前，全球每十六人當中，就有一人必須轉換職業才有工作，將近一半的工作者必須學習新技能才能保住飯碗。

學習不該只強調有用，應發自內心興趣

劇變的世界下，人類面對愈來愈多的未知，愈來愈沒有標準答案，個人的一技之長已經不足以應付劇變的時代，更何況，社會運作很多的功能都可以交給機器時，如果人類還在學習機器可以取代的事情，很容易在學習上產生挫折感。因為看起來學了有用的知識，但是一年之後，這個有用的知識很快就被新的科技工具所取代，甚至導致這個行業因此消失，而花了這麼久的時間學習一種知識，出了校門之後，就被廢棄了，大大衝擊了學生的學習心態。

這也是為什麼唐鳳會說：「我們要培養小孩，成為無用之人。」她所指的「無用」正是不要過早就用特定的用途來定義自己。不要「物化」學習者；人，不是物，不應該把自己當做一個工具去學習技能。

她舉例莊子《逍遙遊》裡的一段對話說明，大意是惠施對莊子說，有一棵樗樹長了很多樹瘤，樹枝也扭曲不平，以至於就算生長在路邊，也不被木匠青睞，因為完全不符合做為材料的標準。莊子聽了，告訴惠施，與其擔心這棵大樹無用，還不如將它種在空曠地方，讓人可以在這棵大樹底下納涼休息，逍遙得很。雖然這棵樹無法拿來當做材料，但是它也因此不會被砍伐，這不是很好嗎？

唐鳳解釋，莊子舉了很多例子告訴大家，很多東西並不是為了有用而存在，以這棵樗樹來說，表面看起來，它是無用的大樹，因為它無法成為材料，但正因為無用，所以不被工匠所砍伐，也因此得以照自己的方式存在，成長為大樹，讓許多人在樹底下乘涼，得到休息與舒心，這難道不是另一種用途嗎？

回過頭來看，我們為什麼要學習？為什麼現在的年輕學子在學習上會受挫？很大一部分是因為在學習上太強調「有用」這件事。「有用」有什麼不好？過去，傳統社會裡，「有用」很好，因為人們學了有用的一技之長，可以用在社會需要上，從此安身立命過一生。然而，科技時代，「有用」這件事，卻愈來愈值得商榷。這是因為科技日新月異，傳統人力做的事情，愈來愈容易被科技工具所取代。

就像莊子所說，人對於物的要求，就是有用，所以如果手上有一把槌子，當槌子壞了，大家會說：「它沒有用了。」因為人賦予它的功用就是槌子，當它失去被賦予的功能，就會被稱為「一把沒用的槌子」。又或者我們把機器賦予計算機的功能，當它被賦予特定用途時，就不會認為這台機器具備通用的功能，而是只具備特定功能而已，如果我們用這種定義機器或槌子的方式去定義一個人時，就是在「物化」他們。

當人被物化時，很容易被侷限在某一個功能裡，一旦這個功能被時代淘汰或是被自動化取代，就容易產生挫敗感，因為這些學習是由外面強加的，不是由內產生學習的興趣。這就是為什麼現在愈來愈多的人，無論是學生或工作者，在學習上都有「撞牆」的感覺，因為今天好不容易培養了「一技之長」，明天可能就被更有效率的機器人取代。

不強調人具備某種特定用途

那麼，在學習上要如何成為「無用之人」？又該如何培養小孩成為「無用之人」？

曾經擔任十二年國教課程發展會（簡稱課發會）委員的唐鳳指出，傳統教育有一個結構，學習者必須配合這個教育結構，達到教育結構想要達到的狀態，這種學習方式是由外面所強加的，它所產生的弊病是學了這麼久的東西，當這個行業消失了，或是被自動化了，就會產生挫敗感。

因此，十二年國教課發會主要在探討，如何引發學生對學習的興趣，把自發放在最重要的價值，之後才是溝通，然後是共好。自發放在最前面的原因，是因為教育必須是服務與學習，而不是要學生配合教育結構。所以在設計課綱時，首要之務是思考如何引發學生對學習的興趣。

例如，上關於媒體的課程時，不應該只是看得懂新聞而已，而是培養學生媒體素養，以及如何重新運用素材來創造；上資料課程時，也不是了解資料科學，或是看懂大數據而已，而是要學生學會量測與貢獻。也就是當學生在學習一項事物時，不要把它當做用途而窄化了學習，就像學法律不只是要「成為有用的律師」，學醫學也不只是要「成為有用的醫師」而已。

又或者將原來小學的勞作、音樂與美術等才藝課程的分科，全部融合變成「生活課程」，要求老師放下「教」的概念，跟學生相處就好，聆聽與觀察每個學生的學習狀態，鼓勵並支持學生勇於表達自己感興趣的事物，而不是用分數來定義學生的好壞。

不要「物化」學習者；人，不是物，不應該把自己當做一個工具去學習技能。

唐鳳認為，唯有協助孩子探索出自己的興趣，他才能逐步在學習中，對接社會的需求，然後進一步產生共同價值；有了共同價值，對社會才有親近性，不會成為反社會的人。

家長也要放下「教」的概念，「跟小孩討論，總比你一定要有標準答案給小孩好，」唐鳳表示，畢竟現在我們的世界隨時都有新的情況出現，這個情況可能是之前的知識體系裡所無法處理的問題。

事實上，唐鳳十三歲時，她母親就公開表示，十三歲已是成人了，以後她們的互動方式就是成人的互動。意思是，成人與成人之間有界限，她只會push唐鳳到一定程度，接下來就是唐鳳自己的事，就像你給朋友一個忠告，如果他聽不進去，也是他的事，大家都已經成年了，要為自己的決定負責。這種成人式的對待也會產生比馬龍效應（PygmalionEffect，編注：1966年在美國進行的教育心理實驗，發現假若老師認定某些學生為「資優生」，即使他們其實並非真正的資優生，但是經過老師的提點和鼓勵，最終也會成為資優生），也就是當你期待十三歲的孩子行為成熟，把他當大人對待，他很快就會成熟了。

也因此，唐鳳認為，最重要的是，讓孩子定義自己感興趣的東西、去接近想學的東西，大人只要在旁邊提供基礎的學習環境就好，這種由內而外的學習，才是人與機器不同之處，也是機器無法取代的，也唯有當我們愈不把人當做機器看，就愈不會強調「有用」。

《唐鳳的破框思考力 : 關於工作、學習與行動的方法》。圖/天下文化提供

所以，唐鳳建議培養「無用之人」，並不是培養出什麼都不做的人，而是不要向外去定義自己成為某種特定用途，因為人不是機器。事實上，她認爲，用「人工智慧」來比擬機器學習也不太恰當，因為所謂的機器學習，其實意思是用既有的資料來撰寫循經驗而判斷的程式。

但人類思考時，並不只是靠經驗的反芻，當然，人腦也有不假思索的部分，例如，當你看到一張臉時，就立刻知道他是誰，這就非常像是機器學習，也就是凡是只要我們花費不到兩秒的「不假思索」，都可以跟機器類比。

(本文摘錄自《唐鳳的破框思考力 : 關於工作、學習與行動的方法》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)