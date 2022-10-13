台積電魏哲家：南京廠依規劃進行

日經新聞報導，美國公布最新禁令嚴格限制半導體設備輸中，台積電（2330）也獲得為期一年的許可證，可繼續訂購美國半導體設備。台積電總裁魏哲家今（13）日在法說會上表示，南京廠擴充依規劃進度進行。

外媒報導，美方已在大陸設廠的南韓SK海力土和三星給予新禁令豁免，為期一年，預料台積電也會取得同等待遇。

台積電目前正進行南京第二廠擴充，擴建的新廠已預定今年第4季量產。魏哲家表示，台積電南京廠擴充將可如期進行，不過將原規畫的7奈米需求減緩，改切入28奈米製程，符合車用晶片迫切需求。

其他美國亞利桑那州廠及日本熊本廠，魏哲家說，皆依計畫進行。

本報系先前的報導，台積電已敲定在德國建廠。德國「資本雜誌」（Caiptal）也報導，台積電本月會組團前往考察德勒斯登（Dresden）考察。

德勒斯登位於德國東部，也是歐洲最大的半導體聚落，已有英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、格芯（Global Foundries）、博世（Bosch）等公司在當地設廠，被稱為「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）。