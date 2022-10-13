台積電二度下修今年資本支出 降至360億美元

台積電（2330）今年資本支出最早提出為400到440億美元，第2季法說會將資本支出下修接近下緣400億美元。台積電今（13）日在法說會再下修今年資本支出至360億美元。對照最早提出的最高440億美元相較，降幅達二成。

台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，修正主因在於近期半導體市場不確定因素所致。法人問及2023年資本支出，黃仁昭則說，現在說還太早。

不過，台積電釋出的第4季營收展望仍然樂觀，預估以美元計價，介於199億元美元到207億美元，比第3季微減1.6%或季增2.3%；毛利率介於59.5%到61.5%；營業利益率介於49%~51%。相關變化仍取決匯率走勢。台積電第4季匯率計價基礎預估為新台幣31.5元兌換1美元。

黃仁昭表示，第3季的營收表現受惠於市場對台積公司領先業界的 5 奈米製程的強勁需求。邁入 2022 年第4季，市場對台積電領先業界的 5 奈米製程的需求持續增加，進而平衡了終端市場需求轉弱以及客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，我們預期台積電業績將持平。