快訊

雨傘不能收！東北季風再增強 「這些地區」下周一恐有驚人雨勢

「還珠格格」女星68億豪宅遭法拍 老公人間蒸發下落不明

民眾打高端結果去不了日本 高端出面回應了

唯數獲《太空鱷魚》IP授權 搶攻區塊鏈遊戲商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導
唯數獲《太空鱷魚》IP授權，搶攻區塊鏈遊戲商機。唯數／提供
唯數獲《太空鱷魚》IP授權，搶攻區塊鏈遊戲商機。唯數／提供

由興貴遊戲商唯數娛樂開發的首款原創區塊鏈遊戲《AstroGator: REBORN》GameFi，於今（13）日宣布預計於2022年12月上線。《AstroGator: REBORN》是以《太空鱷魚AstroGator》為IP在區塊鏈應用場景上的延伸，也是台灣第一款自行開發完成並實現GameFi Play and Earn and Have Fun!兩個面向的研發創舉。有別於現在市面上大部分的遊戲是以既定的遊戲內容去做部分支付和循環的區塊鏈改造，「唯數娛樂」團隊在遊戲業已有數十年的遊戲運營經驗，致力要打造一款受到幣圈用戶喜愛也可以吸引到一般遊戲玩家來玩的GameFi。

《AstroGator: REBORN》GameFi邀請到「人間水蜜桃」壯壯擔任代言人，身為樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長的壯壯，一舉躍上元宇宙化身為「太空鱷女」。今年六月於輔大研究所畢業她，近年來都有關注區塊鏈的技術和發展；近期壯壯也在體育實境節目《全明星運動會4》擔任黃隊隊長職務表現亮眼，一向給人清新、親切、充滿活力、全力以赴的壯壯，知性與美貌兼具，在元宇宙上為區塊鏈技術來應援！區塊鏈技術及應用持續的蓬勃發展。

台灣原創IP《太空鱷魚AstroGator》與台灣興櫃手遊公司唯數娛樂所打造的《AstroGator: REBORN》，並與C-Cubed最了解NFT元宇宙行銷顧問團隊合作強強聯手之外，還是台灣第一個橫跨6大NFT項目合作的GameFi，《AstroGator: REBORN》GameFi裡有：羊駝Alpacadabraz、杰倫熊Phanta Bear、追高狗FOMO Dog、亞人Demi-Human、玩樂貓YOLO cat、極樂世界Elysium Shell，及由台灣藝人倪子鈞-小馬的創作「療魚貓JOYFISHCAT」等跨界合作。

《AstroGator: REBORN》GameFi重新打造每一個遊戲細節，是一款放置型換裝養成遊戲，遊戲中的太空鱷魚將以「機械太空鱷魚」的新形象，將帶給收藏家、玩家、投資者們全新的感受。遊戲中有兩類鱷魚、六種稀有度、七大屬性、和九項部位，玩家在養成和蒐集的過程中，可以享受到養成機械鱷魚的成就感和七大屬性帶來的變化性，以及享受蒐集不同部位和造型變換的蒐藏趣味。當玩家在遊戲中所變換的造型和屬性，也可以儲存保留下來，自己原本的NFT也會變換造型和保有數值，收藏家可以選擇拿到二級市場去交易賣給他人，而下一位買家所買到的NFT也可在遊戲中繼續使用該NFT的造型和數值能力。

區塊鏈 鱷魚 太空

延伸閱讀

【元宇宙商標專題】真實虛擬世界大不同，元宇宙商標要另外註冊！

宏達電攜大咖 衝刺元宇宙

旗下NFT交易平台宣布結束 持有者揚言控告CNN「捲款潛逃」

保留NFT就銷毀實體畫！英國鬼才藝術家不手軟 燒毀總價值近3.5億畫作

相關新聞

台積電大陸擴充取得美國許可證 南京廠可如期第4季量產

日經新聞報導，在美國公布最新禁令，嚴格限制半導體設備輸中，阻止中國大陸半導體自主化雄心，台積電也獲得為期一年的許可證，可...

Apple神救援鴻海暴衝 九月營收驚天倍增

九月營收全數公告，鴻海繳出令市場驚豔的亮眼成績單，名列所有上市櫃公司之冠，身為蘋果獨家代工廠，蘋果新產品的拉貨效應，就扮演著相當重要的角色；此外，集團旗下子弟兵同樣在蘋果產品熱銷下，迎來強勁成長。

PC冷風吹 唯獨蘋果有光

疫情紅利後ＰＣ產業風光不再，不只晶片大咖的財報顯示慘況，庫存調整和大環境疲軟，甚至將持續影響ＰＣ股Ｑ４和明年營運。

鴻海從零到一成功造車 電動車進入高速成長期

去年電動車銷售再創新猷，全球近十％汽車銷量為電動車；而隨著電動車的生產與銷售加速開展，產業正式進入十年黃金成長期，台廠亦可望同步大啖商機。

台積電真成國家保命符？「世界離不開它」全因這3大優勢 外媒：台灣最後一張王牌

近來地緣政治風險提升，中共軍方動作頻頻，台海局勢成了國際關注的焦點。台積電(2330)創辦人張忠謀日前接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)「60 Minutes」節目訪問時提到，一旦發生戰爭，「台積電會被摧毀，一切都會被摧毀。」而外媒也刊登專文，詳述了台積電之於全世界的重要性，甚至直指張忠謀獨特的重要地位，稱他為「民族英雄」。

大陸電動車拚出海 台廠有機會分食大餅嗎？

大陸電動車出口不斷增長，今年前8月大陸新能源汽車出口已達34.1萬輛，年增97.4%，對汽車出口貢獻率達26.7%。出口增長背後是各家車企拚出海的成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。