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台積電估Q4營收199~207億美元 毛利率59.5～61.5%

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台積電（2330）今（13）日召開法說會，根據對當前業務狀況的評估，提出第4季業績展望，合併營收預計介於199~207億美元，若以新台幣31.5元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於59.5～61.5%之間；營業利益率預計介於49～51%之間。

台積電公布第3季合併營收約6,131.4億元，稅後純益約2,808.7億元，每股純益10.83元（折合美國存託憑證每單位為1.79美元）。

與2021年同期相較，2022年第3季營收增加47.9%，稅後純益增加79.7%，每股純益增加79.8%。與前一季相較，2022年第3季營收增加14.8%，稅後純益則增加18.5%。

若以美金計算，2022年第3季營收為202.3億美元，較2021年同期增加35.9%，較前一季則增加11.4%。

2022年第3季毛利率為60.4%，營業利益率為50.6%，稅後純益率則為45.8%。

5奈米製程出貨占台積電2022年第3季晶圓銷售金額的28%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的26%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。

台積電財務長暨發言人、副總經理黃仁昭表示，「第3季的營收表現受惠於市場對台積公司領先業界的 5 奈米製程的強勁需求。邁入 2022 年第4季，市場對5 奈米製程的需求持續增加，進而平衡終端市場需求轉弱及客 戶持續進行庫存調整所帶來的影響，預期台積公司的業績將持平」 。

台積電 營收

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