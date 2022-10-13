魏哲家：台積電高雄28奈米擴產按進度 N7則有調整

近來地緣政治風險提升，中共軍方動作頻頻，台海局勢成了國際關注的焦點。台積電(2330)創辦人張忠謀日前接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)「60 Minutes」節目訪問時提到，一旦發生戰爭，「台積電會被摧毀，一切都會被摧毀。」而外媒也刊登專文，詳述了台積電之於全世界的重要性，甚至直指張忠謀獨特的重要地位，稱他為「民族英雄」。

2022-10-13 12:31