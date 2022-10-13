魏哲家：台積電高雄28奈米擴產按進度 N7則有調整
台積電（2330）今（13）日召開法說會，回應分析師關注的海內外擴產進度，台積電總裁魏哲家提到，美國AZ廠、日本熊本廠持續按照進度，南京28奈米擴產也按照進度。高雄2個廠原先包含N7製程與28奈米，28奈米按進度不過N7製程略有調整（adjusted）。
分析師也追問價格議題，魏哲家指出，台積持續擴張全球製造的足跡，持續分享台積價值包含技術、製造與和客戶的關係，台積電和客戶共享價值，價格則是我們的戰略（Strategic）。
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