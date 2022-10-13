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台積電Q4成長轉趨保守 N7鬆動來自兩大原因

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

台積電（2330）今（13）日召開法說會，釋出第4季美元營收均值微幅季增0.4%已相當於持平第3季表現。台積電今日也鬆口對第4季展望轉趨保守原因是來自N7家族稼動率下滑，總裁魏哲家也說，受到需求下降包含來自市場疲軟包含智慧機與PC，也影響部分N7家族的利用率。

台積電財務長黃仁昭也指出，雖然第4季5奈米製程的需求持續增加，進而平衡了終端市場需求轉弱以及客戶持續進行庫存調整所帶來的影響，但預期台積公司第4季美元營收平均值約0.4%季增幅，業績將約與第3季持平。

分析師追問關於N7下滑的關鍵終端客戶，魏哲家說，這很難回答，從主要的智慧機與PC應用需求來看目前的庫存調整是已經發生。

台積電 營收

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