唐鳳「睡眠記憶法」...睡前「這樣閱讀」起床全吸收

唐鳳有個獨特的記憶法，也就是睡前閱讀，睡眠中就能消化這些內容，隔天記在腦中，乍聽之下很不可思議，現代人壓力大，控制睡眠已不容易，更何況是在睡眠中消化睡前閱讀的資料，唐鳳是怎麼辦到的？

讓自己每天歸零，才可能裝載新事物

由於她每天早上大約七點起床，這意味她前一天必須十一點以前入睡，才能睡飽八小時。加上她睡前及醒後都會留給自己一點時間，因此她每天大約十點就上床，準備入睡。

為了讓自己無論是在工作事務上或情緒上，都是在歸零的情況下進入睡眠，隔天睡醒後神清氣爽地迎接新的一天，唐鳳睡前一定會做下面這四件事：

1、十點以後手機關機，不是轉靜音或是改震動，而是切實地關機。因為睡前的意志力比較薄弱，會讓人不斷無意識地滑手機，反而更容易拖延睡覺休息時間。 2、睡前把所有email、待辦事項都清空，將所有該發布的稿子都發布到網際網路上。 3、花半小時大量閱讀明天要使用到的資料或書籍，這些書籍主要是知識性，非小說類的文本或是論文，以陳述事實為主，她一頁通常以兩、三秒的速度看過，三十分鐘大約可以看六百頁。如果隔天工作需要閱讀較多資料，她就會多睡一小時。因為可以利用睡眠消化資料，隔天醒來時已經將前一天入睡時閱讀的資料，記在腦海中了。 4、打坐二十分鐘，以釋放一天的壓力，包括開心與不開心的感覺都要一併釋放，才能讓自己隔天起床，不再惦記昨日的情緒，可以讓體內的情緒清零再出發，明天才會不拖泥帶水。這個習慣是從四、五歲時跟著父母學打坐所養成的。

關於其中第三件事，也就是唐鳳所使用的睡眠記憶法，乍聽之下，一般人都覺得不可思議，現代人壓力大，控制睡眠已不容易，更何況是在睡眠中消化睡前閱讀資料，唐鳳是怎麼辦到的？

其實，不僅被腦神經醫師證實，睡眠有助於強化記憶力，日本心理諮商師及暢銷作家石井貴士在《1分鐘超強記憶法》這本書中也指出：「將短期記憶植入長期記憶的過程必不可少的，就是『睡眠』。」

石井貴士指出，很多人熬夜一整晚苦讀，反而忘得更快，就是因為缺乏睡眠的關係。這是因為腦神經之間的「突觸」（synapse）在睡著後，容易互相連結，進行記憶整理。在睡眠過程中，短期記憶會自然植入長期記憶中，所以利用睡前閱讀，再經過一晚充足睡眠後，起床時，利用早上血清素分泌最旺盛的時候，再複習一次昨晚睡前的閱讀，就能收到事半功倍的效果。

此外，睡對時間也很重要，石井貴士認為，想要增強記憶，晚上十點入睡，早上五點半起床最好。因此，他建議的三明治記憶法，分為三個階段，首先，利用晚上睡前九十分鐘閱讀，然後晚上十點就寢，早上起床後的九十分鐘，再複習前晚的背誦。有睡夠，每天醒來就會多一些空間，可以裝得下新東西。

睡前正確的閱讀，才能留下記憶

至於唐鳳的睡眠記憶法，最主要的關鍵在於，睡前如何正確閱讀。唐鳳睡前的閱讀指的是，快速大量閱讀知識性的書籍。例如，明天開會要討論的資料，或是研究論文等。至於小說類或是詩集等內容，並不需要透過睡眠記憶法來消化或記憶。

這是因為小說及詩集需要慢慢品嘗，特別是關於聲韻類的讀物，例如一首長詩，就不得不念出來或發出聲音，這時候的閱讀，需要的是緩慢咀嚼，不適合用快速大量閱讀的方式，因為每一個音可能都有許多意思，需要細細品味。

那麼，為什麼睡眠記憶法適合睡前閱讀知識性書籍？唐鳳指出，由於知識性書籍只是描述，或是記錄事實性的東西，例如，大部分的論文、非小說的文本、教科書、歷史書籍等等，都屬於這個範疇。這類文本的每一段文字都是特定的意思，並沒有要我們讀出千百個意思，所以這個時候快速閱讀是比較適合的。

要讓睡前的閱讀都能進入腦中，有一個非常重要的前提，那就是閱讀這些知識性書籍時，必須一以貫之，不能分心打斷它，不要邊看邊評斷這段文字，或是試圖立即在腦海中形成自己的觀點，但這確實不容易。

「難就難在不下判斷，」唐鳳表示，「如果你睡前看東西不停去打斷它，你實際上也沒有看幾頁進去，所以也就沒有什麼在睡眠裡學習的可能性。」這一套睡眠記憶法之所以成立，是因為唐鳳不打斷作者，但要做到完全不打斷，是需要練習的。為什麼閱讀時不要打斷作者？

不要去邊讀邊下判斷？

這是因為當我們閱讀時，中途可能碰到作者有一個論點，你並不同意，但是或許作者還沒有發展完他的論點，要到一個章節或一本書結束時，這個論點才成立。

但如果我們一面閱讀，一面在腦海裡打斷作者，看了幾頁就忙著去評論，只會強化自己本來就有的成見，看愈多，只會愈加深自己的成見。

邊看邊打斷作者的結果就是，你有你的看法，等到未來別人問你這個問題時，你還是會從自己的看法出發去回答。但是如果你閱讀這些知識性書籍時，能夠忍住不在腦海裡先批判，而是先把它充分內化或心智化，讓你的心裡有這本書或這個作者，當別人問你這個問題時，你就可以從文本的觀點以及自己形成的新觀點去回答，看事情也就變得比較全面。

尤其是大部分知識性書籍，特別是篇幅多、事實性和描述性的書籍，通常論述背後都有個觀點，但如果你一字一句用自己本來的觀點去辯駁它，到最後這個觀點就沒辦法進入你腦中，成為你的一部分，也就無法透過睡眠強化你的閱讀記憶。

「如果你不進入作者看事情的方式，而是記得自己本來的論點如何強化，等於當做是磨刀石來強化自己本來持有的論點。」唐鳳說，你跟一本書辯論，一定會辯贏，因為作者不在場，而「你容忍跟你本來立場不同觀點的能力愈大，你就愈有能力去理解複雜的論點。」 《唐鳳的破框思考力 : 關於工作、學習與行動的方法》。圖/天下文化提供

所以唐鳳的睡眠記憶法，就是睡前閱讀知識性書籍，只專注快速閱讀，絕不停頓下來去批判。專心、不批判的大量閱讀，加上充分的睡眠時間，醒來後就不會覺得那本書的作者是作者，我是我，而會感覺到書裡的素材已經轉化成自己可以任意運用的知識，心智化或是內化成你的想法，而非向外尋求的東西，這是唐鳳覺得最大的不同。

這是因為清醒時，我們往往會執著於某個特定的解決方法，或是某個特定的互動，以自己的觀點出發來看這一件事，但是在夢裡，這個自我比較弱，就可以用更多的角度來看同一件事。

(本文摘錄自《唐鳳的破框思考力 : 關於工作、學習與行動的方法》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)